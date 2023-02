Ultima occasione per sponsorizzare Shaping the Future with Packaging!

Questa è l’ultima settimana per inviare richieste per sponsorizzare Shaping the Future with Packaging! Agli organizzatori sono rimasti pochi posti: la scadenza per le iscrizioni è lunedì 27 febbraio. Non perdere questa opportunità di mostrare il tuo marchio a un pubblico diversificato di leader del settore!

Shaping the Future with Packaging è un evento di FTA Europe e Intergraf con Smithers. La conferenza si terrà a Bruxelles il 9 e 10 marzo 2023. I partecipanti ascolteranno relatori esperti su una serie di argomenti relativi agli imballaggi: dalla sostenibilità, ai materiali a contatto con gli alimenti e al design del prodotto, alla politica dell’UE e molto altro ancora. Ci saranno anche molteplici opportunità di networking.

Quali saranno i vantaggi come sponsor?

Elevata visibilità. Gli organizzatori prevedono di accogliere +/- 140 partecipanti da tutta Europa

E’ importante dare un’occhiata alla pagina dell’evento per scoprire i pacchetti di sponsorizzazione.

Per mettersi in contatto scrivere a Despoina Melissinou

Dmelissinou@fta-europe.eu