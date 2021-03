Ulmex supply chain: assetto strategico per l’efficienza dei processi industriali

Digitalizzazione, ampiezza di gamma e time to market sono i temi chiave della supply chain del futuro per garantire efficienza produttiva agli impianti industriali. L’ottimizzazione della catena di approvvigionamento di consumabili, apparecchiature e ricambi destinati alla produzione ha un ruolo fondamentale nel massimizzare il rendimento dei processi, riducendo al minimo i malfunzionamenti e il rischio di fermo macchina. Al tempo stesso, determina vantaggi economici abbattendo i costi di gestione e le scorte a magazzino.

Oltre 6.000 fornitori worldwide accuratamente selezionati tra i migliori brand del mercato mondiale e più di 200.000 articoli a catalogo permettono ad ULMEX di operare come un vero e proprio one stop shop, assicurando consegne just in time in ogni parte della penisola e all’estero. Da oggi l’intera gamma di prodotti, componenti e ricambi di ultima generazione proposta da ULMEX è consultabile online sul nuovo sito www.ulmexindustrie.com che offre anche una panoramica completa dei servizi esclusivi dedicati al mondo dell’industria. L’offerta di ULMEX include infatti anche soluzioni organizzative avanzate per la gestione e la pianificazione della manutenzione, anche predittiva, e tools in chiave 4.0 finalizzati all’ottimizzazione dei processi produttivi in ottica di Smart Planning. Tra le novità del nuovo portale, la possibilità, per i clienti già attivi, di accedere direttamente ad Anveo, l’avanzata piattaforma gestionale che consente loro di interfacciarsi con la banca dati ULMEX aggiornata in tempo reale. Con un semplice click potranno dunque consultare le offerte, gestire online gli ordini e le richieste, controllare il tracking delle consegne e le giacenze a magazzino.

Dall’approvvigionamento dei materiali alla gestione automatizzata delle scorte, fino al servizio ad hoc denominato ‘Acquisti Verticali’ per far fronte alla crescente esigenza di ricambi e componenti per impianti datati, ULMEX basa la sua forza su un esclusivo network di partner specializzati accuratamente selezionati. Una rete collaborativa e fortemente sinergica che, grazie ad accordi siglati con i brand leader di mercato, garantisce ai clienti di ULMEX importanti vantaggi in termini di abbattimento del lead time e accesso privilegiato ai magazzini. Fiore all’occhiello della gamma ULMEX, le innovative valvole a dischi scorrevoli del brand tedesco Schubert & Salzer, distribuite da 10 anni in esclusiva italiana, che offrono la massima affidabilità e precisione nel controllo dei fluidi. ULMEX effettua, inoltre, riparazioni con garanzia e tarature a norma di apparecchiature, componenti e strumentazioni commerciali di tipo meccanico, elettromeccanico, elettrico, elettronico, pneumatico, idraulico e oleodinamico di tutte le marche. A questo si aggiunge lo stoccaggio di articoli riservati per i clienti presso la sede centrale di ULMEX in Italia e presso la sede centrale in Germania, da cui viene gestita la logistica globale con consegne ordinarie in 48 ore, ma anche in 24 ore o in giornata per richieste speciali. Il tutto garantito capillarmente grazie a una rete tecnico-commerciale che si estende lungo tutta la penisola per rispondere tempestivamente alle più svariate esigenze.

“Il nostro punto di forza sono le competenze specializzate con conoscenze settoriali specifiche e costantemente aggiornate sulle evoluzioni degli impianti che ci permettono di proporre sempre le migliori alternative tecniche, in grado di ottimizzare il processo produttivo dei nostri clienti”, afferma Angelo Maggi, Amministratore di ULMEX Italia srl e ULMEX Industrie System GmbH & Co. KG. “Un plus che abbiamo saputo tramutare in un vantaggio competitivo anche in questo particolare momento storico in cui le catene di fornitura hanno subito forti sollecitazioni in termini di logistica e tempi di consegna, assicurando sempre ai nostri clienti la massima tempestività ed efficienza”.