Ulmex presenta le nuove tenute di camere racla

ULMEX associa da tempo la produzione diretta, anche on demand, di tenute camere racla di alta qualità in grado di garantire prestazioni eccellenti e costanti nel tempo. Realizzate con elastomeri brevettati tra cui EPDM, EVA e XTREME, ma anche feltro e gomma, le tenute ULMEX assicurano un ottimo effetto memory e un’eccellente resistenza all’usura. Inoltre, sono compatibili con tutti i modelli di camera racla chiusa per macchine flexo e coating, in particolare per i settori dell’imballaggio e della spalmatura.

Un ampio range di soluzioni che si arricchisce ora con XTREME PLUS, un nuovo materiale altamente performante. Si tratta di un esclusivo polimero caratterizzato da pori chiusi che evitano l’assorbimento di liquidi e lo rendono particolarmente idoneo all’utilizzo con inchiostri base acqua. Tra i vantaggi tecnici anche un elevato adattamento alla pressione della camera racla, un prolungato ciclo di vita e un basso coefficiente di attrito. Rispetto alle classiche tenute XTREME con durezza di 20 shore, quelle realizzate nel nuovo XTREME PLUS sono caratterizzate da una durezza inferiore di 10 shore, rendendole quindi più indicate per l’impiego con camere racla che utilizzano poca pressione.

Prestazioni eccellenti, confermate anche dalle prime applicazioni realizzate da ULMEX con questo innovativo materiale. “Abbiamo ottenuto ottimi risultati producendo tenute per macchine da stampa di alcuni dei più noti brand del settore come Windmüller & Holscher e Bobst”, spiega Angelo Maggi, amministratore di ULMEX Italia. “Inoltre, il nostro reparto R&D ha sviluppato per Fischer & Krecke delle particolari tenute con base in XTREME dotate di inserto a innesto per il quale abbiamo messo a punto un’inedita mescola di materiale, contraddistinto da elevata resistenza all’usura”. Lavorazioni esclusive che l’azienda padovana esegue internamente anche on demand con produzione e consegna in sole 24 ore, grazie a un reparto produttivo d’eccellenza dotato delle migliori tecnologie. Oltre alla realizzazione di trattamenti e inserti innovativi come riporti in teflon, spray impregnante e impregnazione con grasso, ULMEX realizza su richiesta dei clienti finiture particolari quali fresature, fori e asole effettuati attraverso un avanzato centro di taglio digitale ad alta precisione che garantisce una geometria perfetta. A essi si aggiunge, inoltre, la produzione diretta di tenute in gomma tramite stampaggio.