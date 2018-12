Per la prima volta, Ulmex – leader nella fornitura di componenti tecnici, prodotti di consumo, apparecchiature, ricambi e servizi per il mondo del packaging, dell’imballaggio flessibile e della stampa flexo e rotocalco, apre le porte della nuova sede di Padova per presentare in anteprima europea l’innovativa tecnologia Laser Clean per la pulizia degli anilox. Dal 15 al 17 gennaio 2019 il sistema di ultima generazione, messo a punto dal brand olandese di cui Ulmex è rivenditore esclusivo per l’Italia, sarà in funzione presso l’headquarters padovano dove clienti e prospect potranno testare direttamente le eccezionali prestazioni della pulizia laser con demo personalizzate anche su propri anilox. Questa tecnologia rappresenta ad oggi il sistema più efficace per rimuovere dai cilindri ogni tipo di residuo, anche secco, annidato in profondità nelle cellette, ottimizzando tempi e processi di stampa senza ricorrere anticipatamente alla più onerosa procedura di rigenerazione.

Ma non solo. All’Open House saranno protagonisti tutti i brand rappresentati in esclusiva italiana da Ulmex: Zecher, Rotec Flint, Tkm Meyer, Flexo end Seals, Fasnacht, Pavel. I Print Specialists delle Case Produttrici saranno a disposizione per informazioni approfondite e consulenza tecnica su prodotti dedicati alla stampa flexo e rotocalco come anilox, maniche porta clichè, racla, tenute, detergenti, viscosimetri e compattatori.

Un appuntamento totalmente inedito che conferma il costante impegno di Ulmex nel proporre soluzioni all’avanguardia in termini di qualità e innovazione. “Da 20 anni operiamo sul mercato selezionando solo produttori leader a livello internazionale con la volontà di offrire prodotti e servizi contraddistinti da eccellenza e massimi standard qualitativi”, afferma Angelo Maggi – Direttore Vendite Ulmex – insieme ai membri del team commerciale Alessio Polastro e Corrado Bianchi. “Ci proponiamo come partner affidabile in grado di rispondere tempestivamente alle più svariate esigenze, fornendo sempre la soluzione tecnica più efficace”.

Proprio in quest’ottica, Ulmex da oltre un anno ha lanciato per prima sul mercato italiano il servizio di pulizia laser dei cilindri, ceramici o cromati, effettuato da tecnici specializzati direttamente a domicilio 24/7 in modalità In e Off-Line. Un servizio che, grazie anche al recente potenziamento della flotta di Service-Truck, sta riscuotendo grande successo. La nuova tecnologia Laser Clean presentata all’Open House è la risposta di Ulmex alle esigenze di clienti con volumi produttivi elevati, alla ricerca di tecnologie per poter pulire con rapidità ed efficacia anilox dalle lineature sempre più alte, che potranno implementare questo sistema di pulizia laser di ultimissima generazione nella propria linea produttiva, rendendo i processi ancora più efficienti.

“Oltre a presentare questa tecnologia all’avanguardia, l’Open House sarà l’occasione per consolidare i rapporti con clienti attuali e potenziali, svelando non solo la completezza della nostra offerta ad alto tasso di innovazione, ma anche la solidità delle nostre infrastrutture, l’ampiezza dei magazzini e la linea di produzione delle tenute”, aggiunge Maggi. Oltre agli uffici commerciali, al magazzino e allo showroom, infatti, la sede Ulmex è dotata di un reparto dedicato alla produzione di tenute camera racla ad alta precisione geometrica realizzate con tecnologia digitale e materiali altamente performanti. Per questi prodotti Ulmex è in grado di assicurare massima flessibilità produttiva con consegne anche in sole 24h.