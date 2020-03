Ufficiale: Interpack e Drupa posticipate al 2021

La fiera drupa in programma dal 16 al 26 giugno 2020 sarà rinviata al 20-30 aprile 2021 e Interpack si svolgerà ora dal 25 febbraio al 3 marzo 2021

Questa decisione di Messe Düsseldorf sta seguendo la raccomandazione del team di gestione delle crisi del governo federale tedesco di agire seguendo i principi del Robert Koch Institute nel valutare il rischio di eventi importanti. Sulla base di questa raccomandazione e considerato il recente significativo aumento del numero di persone infette dal nuovo virus corona (SARS-CoV-2), anche in Europa, Messe Düsseldorf ha riesaminato la situazione. Inoltre, è attiva la direttiva generale emanata dalla città di Düsseldorf l’11 marzo 2020, che vieta i grandi eventi con più di 1.000 partecipanti.

“La decisione è stata presa a seguito di riunioni con i nostri consigli consultivi e le associazioni di sponsorizzazione”, sottolinea Werner M. Dornscheidt, presidente del consiglio di amministrazione della Messe Düsseldorf GmbH. Riflette anche le richieste dei singoli settori: “Come loro partner, stiamo attualmente facendo tutto il possibile per ridurre le perdite economiche subite dai nostri espositori”.

“La città di Düsseldorf sta seguendo le istruzioni del governo. Il nostro obiettivo è quello di rallentare la diffusione del virus corona in modo che il sistema sanitario possa continuare a funzionare correttamente”, sottolinea Thomas Geisel, sindaco d Düsseldorf e presidente del consiglio di sorveglianza della società fieristica di Düsseldorf.

Claus Bolza-Schünemann, presidente di drupa, è assolutamente d’accordo: “il rinvio di drupa era inevitabile dopo gli ultimi sviluppi. La decisione è quindi giusta e responsabile. Molti espositori iniziano i loro preparativi logistici a metà marzo – l’annuncio di oggi del rinvio consente a tutte le persone coinvolte di reagire subito, riprogrammare e prepararsi per aprile 2021. L’entusiasmo della frase ‘abbraccia il futuro’ sarà lo stesso nel 2021″.

I partner industriali di interpack supportano la decisione di posticipare la fiera e insieme ai responsabili sperano che l’anno prossimo l’evento sarà un successo. “interpack è l’evento internazionale principale per l’industria dell’imballaggio e le industrie di trasformazione correlate. In fiera gli incontri personali e scambi diretti tra persone provenienti da tutto il mondo sono importanti. Ciò è possibile solo se non vi sono rischi per la salute. Pertanto, il rinvio è responsabile e giusto. Attendiamo con impazienza l’evento del prossimo anno per discutere delle questioni che stanno definendo il settore, come la sostenibilità, e per presentare le soluzioni più idonee”, commenta Christian Traumann, Presidente di interpack 2020 e Amministratore delegato e Presidente del Gruppo di Multivac Sepp Haggenmüller SE & Co. KG.

INTERPACK – dal 25 febbraio al 3 marzo 2021 – https://www.interpack.com/

DRUPA – dal 20 al 30 aprile 2021 – https://www.drupa.com/