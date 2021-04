A Lucca il corso di Laurea in “Tecnologia e produzione carta e cartone”

Ha preso il via lo scorso ottobre 2020 a Lucca il primo corso di laurea d’ingegneria rivolto al settore cartario e cartotecnico promosso dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa.

Unica in Italia, la laurea magistrale in “Tecnologia e produzione della carta e del cartone” si propone al servizio del distretto economico più importante della provincia di Lucca, ma con aspirazioni internazionali e collaborazioni con diverse Università in tutta Europa. È intenzione dell’Università creare, per le prossime edizioni, infatti, un corso di laurea congiunto con alcuni Atenei europei.

Il piano di studi prevede, per il primo anno, lo studio di Chimica e tecnologia della carta, Disegno assistito al calcolatore, Progettazione meccanica e costruzione di macchine, Impianti per la produzione della carta e del cartone, Automazione ed azionamenti, Informatica per l’industria. Al secondo anno, gli studenti si incentreranno invece su: Impianti per la trasformazione della carta e del cartone, Sistemi energetici ed efficienza energetica, Gestione della manutenzione industriale, Sostenibilità ed economia circolare. Sono previsti, inoltre, due esami a scelta ed il tirocinio aziendale che precede il sostenimento della tesi.

Molte le aziende del territorio, locali ma anche multinazionali, che collaborano alla laurea: Sofidel, Lucart, DsSmith, Toscotec, Fosber, Oradoc, Cartografica Galeotti, Mondialcarta, ACelli, Pcmc, Lucense, Ecoverde, EcolStudio, Cartiere Modesto Cardella. Ma anche le associazioni nazionali di categoria come Assocarta e Aticelca, insieme a Confindustria Toscana Nord, hanno lavorato alla definizione del piano di studi.

“Con questo corso di laurea si crea una figura professionale altamente specializzata – dice Marco Frosolini, professore dell’Università di Pisa e presidente del corso – dotata di una formazione interdisciplinare sui processi, sugli impianti e sui prodotti caratteristici dell’industria cartaria. Grande attenzione sarà rivolta allo studio e alla ricerca sui processi, sui materiali e sulle tecnologie abilitanti per i nuovi modelli di industria 4.0 e di economia circolare, cui anche l’industria cartaria sta indirizzando la propria attenzione. È importante ricordare, infine, che il corso nasce con vocazione decisamente internazionale: corsi in lingua inglese, contatti con Università e istituzioni europee, nell’ottica di arrivare, in un futuro non troppo lontano, ad un corso congiunto con importanti atenei europei”.

Il nuovo corso si pone come elemento conclusivo di un lungo percorso formativo già ben consolidato sul territorio, che vede percorsi professionali specializzati nelle scuole superiori, lo svolgimento di corsi ITS dedicati alla carta e al cartone, per arrivare alle lauree triennali di ingegneria industriale e di chimica con moduli caratterizzanti appositamente creati per questo importante settore economico.

Fra gli obiettivi di più largo respiro della laurea c’è senza dubbio l’istituzione di un polo di ricerca specializzato e dedicato a disposizione del distretto cartario.

“Questo consentirà alle imprese – continua il prof. Frosolini – senza alcun costo addizionale, di studiare tematiche innovative come l’industria 4.0 e le tecnologie per la digitalizzazione, i nanomateriali, i biopolimeri o gli inchiostri conduttivi. Tutto questo per attuare concretamente il trasferimento tecnologico di cui necessita il comparto”.

Per le informazioni di dettaglio è possibile collegarsi al sito dell’Università di Pisa dedicato alla laurea oppure telefonare alla segreteria didattica di Lucca a Celsius

tel. 0583/469729 – info@celsius.lucca.it