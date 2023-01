TAGA tour a Torino: ufficiale la data della terza tappa

Dopo il successo delle prime due tappe che hanno visto la partecipazione di oltre 150 tecnici, è ufficiale la data della terza tappa del TAGA Tour che avrà luogo il giorno 01 e 02 febbraio 2023 a Torino presso:

IIS BODONI PARAVIA – Via Ponchielli 56 Torino

La prima giornata sarà dedicata agli studenti della scuola ISS Bodoni Paravia a cui TAGA dedicherà una giornata di formazione sul mondo della stampa, degli inchiostri e dei temi centrali dei documenti 19 e 20. Un modo per continuare ad investire sulle nuove generazioni e introdurli nel settore attraverso temi cruciali per le aziende di stampa.

Il giorno 2 febbraio TAGA Italia e le aziende che hanno contribuito alla redazione dei documenti, ospiteranno i tecnici in un percorso formativo ed informativo che prenderà in esame tutto il processo di produzione, dall’ottimizzazione dei file per la stampa alla stampa, passando per supporti, normative e materiali di consumo.

Non mancheranno momenti di riflessione condivisa oltre che il consueto spazio dedicato alle tecnologie che le aziende vorranno esporre durante la giornata.

TAGA TOUR Terza tappa: TORINO – PROGRAMMA DELLA GIORNATA

ore 9.00 REGISTRAZIONE EVENTO

ore 10.00 TAGA – Presentazione Giornata e documenti TAGA.DOC.19 e TAGA.DOC.20

ore 10.30 KOENIG&BAUER e SUN CHEMICAL – Configurazioni macchine e disposizione essiccatori – Formulazione di base inchiostri

ore 11.00 GUANDONG e IST – Storia delle materie plastiche e resine – Impianti UV

ore 11.30 DOMANDE

ore 11.40 COFFEE BREAK

ore 12.10 BORDONI e HEIDELBERG – Sicurezza, norme e regolamenti CE – Attrezzature, configurazioni impianti UV e sicurezza

ore 12.40 COLORGRAF e PRINTGRAPH – Conduzione macchina e controlli stampati UV – Gomme, caucciù, rulli per stampa UV e bivalente

ore 13.10 DOMANDE

ore 13.20 LUNCH TIME

ore 14.45 COLORCONSULTING e HUBER – Inchiostri UV, resistenze specifiche dei colori – Ottimizzazione files in stampa

ore 15.15 TAVOLA ROTONDA

ore 15.30 FINE LAVORI

Per i partecipanti saranno disponibili degli estratti di TAGA.DOC.19 “LA TECNOLOGIA UV e TAGA.DOC.20 “LA STAMPA UV SUI SUPPORTI PLASTICI”.

L’iscrizione ai quattro eventi avverrà online (è possibile partecipare a più date se lo si desidera). L’ISCRIZIONE è GRATUITA. Per maggiori informazioni scrivete a info@taga.it

Per effettuare l’iscrizione cliccare QUI.