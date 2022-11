Dopo il successo della prima tappa, il TAGA TOUR farà tappa il prossimo 8 Novembre 2022 a Vicenza presso PIA SOCIETÀ SAN GAETANO, Formazione Professionale, Via mora 12, 36100 Vicenza.

Le iscrizioni sono aperte fino al 6 novembre.

Una giornata densa di relazioni sul tema della stampa UV fatte direttamente dai protagonisti che hanno partecipato alla redazione dei due documenti TAGA.DOC.19 e TAGA.DOC.20. Sarà possibile approfondire i vari aspetti grazie alla disponibilità di sponsor e tecnici presenti per tutta la giornata.

Lo scopo della giornata è di fornire informazioni chiare e condivise sugli impianti, i prodotti specifici, gli ausiliari, le macchine e le problematiche possibili. Conoscere da dove potrebbero derivare gli inconvenienti tecnici in fase di produzione, le cause ed i rimedi, le norme e condizioni per la sicurezza degli operatori, dell’ambiente di lavoro e delle attrezzature. Verrà sviluppata una declinazione specifica per ampliare la conoscenza delle varie materie plastiche che normalmente vengono utilizzate per la stampa, e tutte le spiegazioni tecniche approfondite per produrre riducendo al minimo gli imprevisti.

TAGA TOUR 2022 Seconda tappa: VICENZA PROGRAMMA DELLA GIORNATA

ORA INTERVENTO 9:00 TAGA ITALIA: Registrazione evento e visita tavoli degli sponsor 10:15 TAGA ITALIA: Presentazione Giornata e documenti TAGA.DOC.19 e TAGA.DOC.20 10:45 Presentazione: COLORCONSULTING + HUBERGROUP Formulazione inchiostri UV, resistenze specifiche dei colori – Ottimizzazione files in stampa 11:15 Presentazione: BORDONI + HEIDELBERG Sicurezza, norme e regolamenti CE – Attrezzature, configurazioni impianti UV e sicurezze 11:45 Presentazione: KBA + SUN CHEMICAL Configurazioni macchine e disposizione essiccatori – Formulazione di base inchiostri

12:00 DOMANDE

12:30 LUNCH TIME e visita ai tavoli degli sponsor

13:50 Presentazione: GUANDONG + IST Storia delle materie plastiche e resine – Impianti UV e altro

14:20 T&K + TECNOLOGIE GRAFICHE Applicazioni TAGA DOC.19 e 20 alla stampa UV di etichette.

14:50 Tavola rotonda

15.30 FINE LAVORI

Per i partecipanti saranno disponibili degli estratti di TAGA.DOC.19 “LA TECNOLOGIA UV e TAGA.DOC.20 “LA STAMPA UV SUI SUPPORTI PLASTICI”.

Il TAGA Tour 2022/2023 si svolge in quattro tappe itineranti nelle città di NAPOLI (11 ottobre), VICENZA (8 Novembre), TORINO (31 Gennaio 2023), CITTÀ DI CASTELLO (21 Marzo 2023), nelle quali oltre alla conoscenza e approfondimento dei documenti TAGA Italia dedicati al mondo UV, saranno presenti tutte le Aziende che hanno partecipato alla stesura dei documenti tecnici. Queste saranno a disposizione dei partecipanti per rispondere a tutte le domande che verranno poste allo scopo di fare formazione su una tecnologia complessa e articolata come quella UV.

Ogni evento avrà un panel di relatori composta da membri di TAGA Italia e alcune delle aziende che hanno partecipato alla stesura dei documenti e che hanno sponsorizzato i quattro appuntamenti:

COLORCONSULTING, COLORGRAF, CI.TI.O., GUANDONG, HEIDELBERG, HUBERGROUP, KOENIG&BAUER, IST, PRINTGRAPH, SUN CHEMICAL, T&K, TECNOLOGIE GRAFICHE.