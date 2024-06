Tecnologie per fustellatura: Mito punta sul 2024

Quali prospettive per il settore della fustellatura e cartotecnica? Ne abbiamo parlato con Giuseppe Mitolo, CEO di Mito srl, un vero punto di riferimento nel mondo degli imballaggi, con soluzioni ad hoc per clienti e partner commerciali

Mito, grazie al notevole background in questo settore e ad una struttura aziendale completamente orientata alle esigenze del cliente è in grado, infatti, di offrire soluzioni tecniche all’avanguardia con il miglior rapporto qualità/prezzo.

A tu per tu con Giuseppe Mitolo, CEO di Mito

Quali saranno, secondo voi, i fattori chiave del 2024?

“Gli operatori di settore e i market leader si stanno chiaramente orientando verso soluzioni produttive efficaci dove il contenuto tecnico e qualitativo svolgono un ruolo di prim’ordine. Grazie all’eredità lasciata da industria 4.0, si dovrà fare i conti con la capacità di gestire uno scambio dati sempre più fitto tra i vari snodi aziendali. A livello di marketing incideranno soprattutto i richiami ai vari aspetti della sostenibilità e vedremo anche qualche prima applicazione, per ora più di forma che di sostanza, dell’AI. Avranno sempre più peso le realtà strutturate in grado di garantire un efficace supporto tecnico e conoscenze approfondite”.

Gli appuntamenti del 2024?

“Abbiamo lavorato alacremente in vista della nostra partecipazione a drupa. La fiera è stata l’occasione per incontrare i nostri affezionati clienti ed allacciare nuove relazioni con visitatori da tutto il mondo. Eravamo presenti nello stand del gruppo C&T Matrix, dove abbiamo presentato i prodotti che sono stati progettati e realizzati presso la nostra sede di Fara Gera d’Adda. Non nascondo che siamo orgogliosi per questa scelta coraggiosa e, se vogliamo, controcorrente di mantenere la produzione in Italia di macchine che i nostri concorrenti spesso preferiscono importare da altri mercati. In questo modo riusciamo a garantire un controllo qualitativo rigoroso e un supporto adeguato. Mi riferisco in particolare alle nostre macchine pneumatiche per la pulizia dello sfrido dai bancali fustellati e per l’intaglio delle tacche sulle lame delle fustelle”.

Quali sono le vostre novità?

“Le nostre previsioni vedono un 2024 in crescita grazie a una serie di novità che migliorano ulteriormente le prestazioni dei nostri prodotti. Vedrà la luce finalmente il nuovo modello di contro-solcatore XRapido completamente ridisegnato per affrontare le sfide del futuro. Viene prodotto in un pezzo unico con lavorazione ad estrusione per garantire maggiore resistenza delle spalle, inoltre, ridisegnate con uno smusso più scorrevole per evitare inceppamenti del cartone e utilizzando un collante che aderisce perfettamente senza lasciare residui di colla. Sono stati introdotti dei controlli dimensionali più rigorosi e siamo in grado di garantire una precisione impensabile ancora pochi anni fa. Voglio ricordare anche l’ultima evoluzione della nostra Playmatrix per il taglio automatico dei contro-solcatori, macchina completamente realizzata in Italia, che è stata dotata di un nuovo software 4.0 completamente integrabile con la gestione del database commesse e nel flusso dati aziendale”.

E per il settore dei fustellifici?

“La competizione in questo settore è molto serrata ma contiamo di aumentare la nostra presenza nei fustellifici consolidando la posizione che abbiamo acquisito con i nostri materiali di espulsione di alta qualità. La gomma FoodJect, certificata per uso alimentare, è già ampiamente utilizzata con soddisfazione da molti clienti e sarà a breve disponibile la Saturn Pro con caratteristiche ancora più avanzate rispetto al modello tradizionale, già noto per le eccezionali prestazioni di respingenza e durata. Nel settore rotativo registriamo con soddisfazione un incremento delle preferenze per le nostre lastre poliuretaniche disponibili in un’ampia gamma di durezze. Nel corso dell’anno avremo anche una novità realmente innovativa per quanto riguarda le lame da taglio ma per ora non voglio fare anticipazioni”.

Facciamo un passo indietro e ci racconti qualcosa dello scorso anno.

“Lo scorso anno è stato per noi molto impegnativo in quanto abbiamo completamente riorganizzato il magazzino con l’acquisto di un sistema di stoccaggio verticale automatizzato. Questo investimento ci ha permesso di ottimizzare la logistica interna e di sfruttare in modo più razionale la superficie disponibile. Abbiamo poi portato a termine il processo di completa integrazione con il software ERP del gruppo e stiamo ancora lavorando con l’obiettivo di interfacciarlo con il nostro magazzino per avere un pieno controllo delle movimentazioni. In questo modo saremo in grado di offrire un servizio al cliente sempre più efficiente e rapido. Sono soddisfatto dei risultati raggiunti con l’introduzione di queste novità e, nonostante si sia trattato di evoluzioni per molti aspetti complesse, la transizione si è svolta senza intoppi grazie alla passione e professionalità del personale”.

Ci sono altri progetti in cantiere?

“Siamo un’azienda estremamente dinamica e cerchiamo sempre di proporre le soluzioni migliori ai nostri clienti. Ci stiamo concentrando in particolare sugli accessori per le macchine fustellatrici: i ricambi after-market, i sistemi di aggancio Quick-Lock e i telai Perivo. Segnalo in particolare gli aghi di estrazione che, grazie alle molle ad alte prestazioni e al basso tasso di usura, mantengono sempre la stessa identica altezza anche dopo milioni di battute. Vorrei far presente che è possibile, a differenza della maggior parte dei prodotti concorrenti, riparare i nostri articoli con la semplice sostituzione di un solo componente invece che dell’intero blocco, grazie alla loro costruzione modulare. Questo aspetto ne diminuisce l’impatto ambientale, ne prolunga la vita utile e sottolinea la nostra attenzione alle caratteristiche di sostenibilità di un prodotto. Stiamo infine ampliando la nostra presenza nel mercato delle piastre di acciaio di cui garantiamo le elevate specifiche tecniche di durezza e un’ampia gamma di personalizzazioni ad un prezzo concorrenziale”.

E per concludere?

“Siamo un’azienda che offre prodotti e servizi centrati sulla qualità. Per noi è importante instaurare un rapporto di collaborazione e di fiducia con il cliente e gli operatori del settore. Questo è possibile solo con un lavoro appassionato, competente ed efficiente. La soddisfazione dei nostri clienti sarà la chiave che ci darà nuove motivazioni e ci permetterà di crescere anche quest’anno”.