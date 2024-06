Inci.flex adotta l’ultima tecnologia Esko CDI Crystal Quartz Edition

Un’acquisizione che sa, ancora una volta, di visione strategica, capacità di investimento e spinta verso l’innovazione continua. Prima nel mondo, Inci.Flex adotta la nuova tecnologia Esko, il CDI Crystal Quartz Edition, ennesimo aggiornamento per la qualità della stampa flexo.

La sua adozione è stata ufficializzata in occasione di Drupa 2024 presso lo stand di Esko, a conclusione di un processo di sperimentazione che Inci.Flex ha condotto, negli ultimi mesi, proprio per conto della multinazionale, installando un prototipo della nuova macchina e testando la sua resa.

“È un altro tassello che la nostra azienda aggiunge alla sua evoluzione, consolidando la partnership con Esko, che ringrazio per la fiducia che sempre riserva a me e alla mia squadra”, è il commento di Vincenzo Consalvo, CEO di Inci.Flex, azienda salernitana, e service di prestampa con sedi nel sud e nel nord Italia.

La tecnologia “Quartz Edition” si avvale di una sofisticata microcella, che consente di ottenere stampati molto brillanti, con stesure degli inchiostri perfette, densità molto elevate e un significativo risparmio di inchiostri per gli stampatori. Abbinata a specifici polimeri, consente elevata velocità e perfetta inchiostrazione dello stampato, anche con tirature molto lunghe, alte luci molto più stabili in ogni interpretazione di lavoro.

“Stiamo già organizzando un open day in azienda – anticipa Consalvo – presso la sede di Fisciano, nel mese di settembre, per presentare il nuovo CDI e i risultati che esso offre in termini di miglioramento rispetto alle tecnologie precedenti. In quell’occasione avremo ospiti clienti, fornitori e associazioni di categoria che potranno verificare direttamente una qualità di stampa flessografica leader del mercato”.