TEMAC e SEI LASER: un perfetto esempio di integrazione tra due tecnologie innovative e complementari

Un importante cliente del settore converting ha creduto nella vantaggiosa possibilità di installare un sistema per marcatura e macro-micro perforazione laser innovativo e performante, come quelli progettati e costruiti da SEI LASER, su una taglierina ribobinatrice di TEMAC, e il risultato è stato eccellente.

La macchina TEMAC in questione è il modello SRS 861, ovvero una taglierina ribobinatrice bialbero compatta caratterizzata dalla posizione frontale sia del carro di svolgimento di tipo senz’albero “shaftless” sia delle due stazioni d’avvolgimento. Il design estremamente compatto a singolo lato di lavoro è unito a capacità dimensionali di grandi diametri. La SRS 861 è in grado di lavorare un gran numero di tipologie di materiali flessibili per le più diversificate esigenze, caratteristica molto apprezzata da questo come da altri clienti utilizzatori di macchine TEMAC.

Le taglierine sono dotate, di serie, di una console di comando caratterizzata da un Panel PC industriale IP65 fanless con schermo Touch-Screen da 15.6”.

Il progetto d’interfaccia HMI, basato su uno degli SCADA più potenti in commercio, è stato battezzato “PCVISION”: racchiude tutte le funzioni e i parametri di lavoro della macchina con una grafica semplice e intuitiva, con help contestuali su tutti i tasti touch, una diagnostica che offre ampie descrizioni e immagini 3D.

Per quanto riguarda la connettività con l’esterno, permette innumerevoli possibilità, dalla condivisione in rete alla connessione di periferiche come stampanti, lettori di codici o RFID, mirroring delle immagini, installazione di software aggiuntivi come MES, ERP, PLM ecc.

Tutti i principali dispositivi hardware sono connessi fra loro su dorsale EtherNet in modo da essere interrogabili o programmabili a distanza.

L’interfaccia PC VISION abbinata al un vero PC industriale rende dunque la macchina completamente trasparente e utilizzabile in combinata con sistemi di diversa provenienza, come i sistemi per marcatura, taglio, perforazione, fustellatura e decorazione di SEI LASER.

Grazie a questa predisposizione all’integrazione, l’installazione di un sistema di marcatura laser sulla taglierina ribobinatrice SRS 861 si è svolta con successo: in una sola giornata di lavoro, direttamente presso la sede del cliente, tutti i test si sono svolti in maniera fluida e senza intoppi, per la grande soddisfazione dei tecnici di entrambe le aziende, presenti sul posto per assicurare un lavoro efficiente e scrupoloso.

Ovviamente anche il cliente è rimasto soddisfatto dell’investimento, che si è rivelato proficuo e lungimirante, e gli permetterà di massimizzare la produttività e avere un prodotto finito di alta qualità.

Il valore aggiunto della cooperazione TEMAC – SEI LASER risiede senza dubbio in alcuni fattori chiave: da un lato la predisposizione tecnica e tecnologica che rende le macchine perfette per integrarsi a vicenda, dall’altro l’attenzione al cliente, sia come presa in carico delle richieste iniziali senza timore di stravolgere i prodotti “a catalogo” per soddisfare specifiche esigenze di “customizzazione”, sia come cura del lavoro finito e assistenza post-vendita.

Inoltre, l’aspetto “green” è tenuto in grande considerazione da entrambe le aziende. Per quanto riguarda TEMAC, le taglierine ribobinatrici rispondono ai requisiti Industria 4.0 e 5.0., poiché tra le oltre 700 variabili scambiate tra il PC Industriale e il software del cliente possono figurare anche quelle relative ai consumi energetici. Nella configurazione macchina a 3 o più motori, inoltre, anche la SRS 861 può contribuire al risparmio energetico, poiché il motore in svolgimento anziché causare dispersione di energia nell’ambiente sotto forma di calore (come farebbe un comune asse gestito da freno), funge da generatore di energia, energia che viene poi utilizzata dalla macchina stessa.

Per quanto riguarda SEI LASER, l’utilizzo della tecnologia laser permette di ridurre lo spreco di materia prima e di ottimizzare le risorse per ottenere la qualità migliore minimizzando l’impatto ambientale. Applicata a materiali sostenibili, rinnovabili e riciclabili, la tecnologia laser permette di ottenere un processo produttivo sostenibile a tutto tondo.