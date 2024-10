Lo scorso 1 settembre è stato installato il primo sistema al mondo di marcatura lastre flexografiche Markplate ® in un ciclo produttivo di stampa presso Termoplast Nord, azienda leader nella produzione e stampa di imballaggi flessibili in polipropilene e polietilene con stampa sia solvente che uv-led

Per volontà del suo fondatore e CEO Dante Zecchel, Termoplast Nord è da sempre fortemente votata alle innovazioni tecnologiche, e attenta a cogliere qualsiasi tipo di opportunità di mercato; la continua espansione dell’azienda, che ha raggiunto le 8 linee di stampa, ha fatto crescere esponenzialmente la quantità di impianti flexografici archiviati a magazzino, si è reso quindi necessario trovare una soluzione per identificare in modo preciso e senza possibilità di errore le lastre in fotopolimero.

Non stupisce dunque che l’attenzione sia caduta proprio su una delle novità che ha incuriosito maggiormente il mercato della pre-stampa flexo nell’ultimo anno, frutto dell’ingegno di Andrea Zanatto che circa un anno fa presentava al mercato flessografico il suo innovativo sistema, in collaborazione con lo staff di Esagrafica che rappresenta sul mercato italiano la start-up, curandone la parte commerciale.

I vantaggi di Markplate ® in un ambiente di stampa

Sebbene questo innovativo sistema potrebbe sembrare a uso esclusivo dei produttori di cliché, in realtà, anche in virtù degli ultimi sviluppi, è evidente quanto possa essere di grande supporto alle aziende di stampa, non solo per la gestione dell’archivio dei clichè, sicuramente un aspetto molto importante, ma anche e soprattutto per le sua funzionalità, abbinate al sistema software, che rendono Markplate® il principale mezzo di condivisione dei dati per un utilizzo sicuro e ottimale lungo tutto il ciclo di produzione degli imballaggi.

Il sistema Markplate ® grazie alla creazione di un codice bidimensionale all’interno del cliché, facilmente leggibile da normali lettori, ha permesso di eliminare la soggettività nel riconoscimento della lastra in fotopolimero, permettendo di riorganizzare il magazzino dei clichè, e avere una chiara visione delle giacenze, risolvendo il problema delle lastre in comune che, soprattutto su imballi alimentari, erano un fattore critico per l’azienda che è certificata BRC.

Oltre alla marcatura, il sistema Markplate® ha permesso di migliorare lo scambio di informazioni con i produttori di lastre. Grazie infatti a una piattaforma cloud, i dati relativi a ogni singolo lavoro vengono condivisi tra i service e TermoplastNord standardizzando la richiesta di rifacimenti e migliorando la comunicazione tecnica.

Il sistema si è dimostrato flessibile permettendo di marcare sia i nuovi cliché che le clichè di archivio senza particolari difficoltà nonostante le svariate tipologie di lastre e le condizioni di usura variabili delle stesse.

Oltre all’aspetto logistico, Markplate®, grazie al collegamento tra la lastra e le innumerevoli informazioni del lavoro, ha aperto nuove prospettive sulla condivisione di informazioni relative a tutto il processo di stampa flessografica, tanto che a breve c’è l’intenzione di espandere il suo utilizzo per interconnettere sia le macchine da stampa che i montaclichè includendo nei metadati del sistema Markplate® informazioni molto più specifiche quali valori colorimetrici, viscosità, anilox, velocità, biadesivo, tracciati ecc.. con l’ottica di migliorare la ripetibilità e ridurre i tempi di avviamento.

A tu per tu con Dante Zecchel di Termoplast Nord

Perché Markplate® vi ha convinto tanto da essere i primi stampatori a installarlo?

“Sicuramente un fattore fondamentale è stata la possibilità di marcare le lastre di archivio al pari delle nuove lastre, questo ci ha dato la possibilità di implementare i processi produttivi con la nuova tecnologia senza scendere a compromessi, implementando da subito sistemi di picking non soggettivo e controlli nel processo produttivo.

L’altra caratteristica che ci ha fatto scegliere Markplate® è stata la gestione delle lastre in comune tra più lavori e colori, il sistema ha come base la lastra, non il colore o il lavoro, un cambio di prospettiva che permette di gestire le lastre in comune in modo molto efficiente.

Il sistema infine presenta caratteristiche di grande versatilità e integrazione con sistemi già presenti”.

Avete già potuto notare dei vantaggi nel rapporto con i vostri service di fiducia?

“Alcuni dei nostri service ci forniscono le lastre precompilando a monte i dati, questo semplifica enormemente le comunicazioni tecniche, riduce gli errori e ci permette di fare controlli preventivi; standardizza inoltre il modo in cui i dati ci vengono forniti e la richiesta di rifacimenti è codificata in modo universale tra tutti i service, di fatto è un nuovo standard trasversale tra noi che stampiamo e chi produce le lastre, in quanto ogni singola lastra è codificata univocamente senza possibilità di errore”.

In un sistema ideale le tecnologie sono già interconnesse per lo scambio dei dati, perché dunque è utile dotarsi di Markplate®?

“Il sistema adottato ci permette di legare le informazioni non soltanto al lavoro o ai colori ma anche alla singola lastra in fotopolimero, che diventa essa stessa un vettore di informazioni che passa di reparto in reparto e può essere letta con un normale lettore; in base a dove viene interrogata può fornire precise informazioni a essa associate e trasmettere queste informazioni a eventuali macchinari”.