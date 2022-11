La giuria di esperti di Packaging Europe ha premiato la soluzione proposta da Taghleef Industries e Gerosa Group, una bustina sigillata sui quattro lati in BOPP a elevata barriera che ha vinto la categoria Imballaggi riciclabili per le innovazioni pre- commercializzazione.

La soluzione proposta mira a sostituire le strutture multimateriale in PET/Alu/PE o PET/metPET/PE per prodotti secchi in polvere o salse per condimenti.

La struttura innovativa presenta importanti vantaggi in termini di riciclabilità e riduzione del peso unitario, fornendo buone prestazioni in termini di protezione del prodotto, grazie all’uso di EXTENDO® XZMX insieme a un design finale a base di PP che offre eccellenti proprietà di tenuta ed estensione dello strappo per una comoda apertura della confezione. La struttura a base di PP è progettata per soddisfare i criteri minimi di riciclabilità che fanno parte della legge tedesca sugli imballaggi VerpackG (Verpackungsgesetz – Legge sugli imballaggi).

Questa innovazione è stata selezionata tra le proposte prima della commercializzazione, che comprendono soluzioni nelle aree più importanti delle innovazioni emergenti che entreranno nel mercato negli anni a venire. Il progetto di Taghleef e Gerosa, infatti, dovrebbe essere lanciato nel 2023 al termine del programma di validazione in collaborazione con alcuni clienti selezionati.

La consapevolezza che il valore delle materie prime debba essere preservato il più a lungo possibile richiede una nuova responsabilità a livello produttivo. I prodotti dovrebbero essere fatti per durare più a lungo, essere riutilizzati o, quando non è possibile, essere riciclati in modo che diventino preziosi materiali secondari per nuovi prodotti.

Taghleef Industries sta supportando la conservazione del materiale attraverso un portafoglio che consente il reDESIGN™ di tradizionali strutture multi-materiale che non soddisferebbero i requisiti di riciclabilità come parte dei servizi offerti attraverso il suo approccio Dynamic Cycle™.

Dynamic Cycle è l’insieme di iniziative di Ti volte ad affrontare i temi della sostenibilità all’interno e per i suoi azionisti, con l’obiettivo di contribuire alla qualità della vita delle generazioni a venire. I vincitori di questo prestigioso concorso per l’innovazione degli imballaggi sostenibili sono stati annunciati durante una cena di premiazione alla vigilia della conferenza Innovation Horizon ad Amsterdam il 14 novembre.