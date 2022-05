Con l’acquisizione del produttore italiano di inchiostri La Sorgente Spa, Siegwerk espande ulteriormente il suo business nazionale in Italia e rafforza la copertura locale, l’infrastruttura e il servizio per gli stampatori di imballaggi.

Siegwerk, uno dei principali fornitori internazionali di inchiostri da stampa per imballaggio ed etichette, ha firmato un contratto per l’acquisto del produttore italiano di inchiostro La Sorgente Spa. L’azienda a conduzione familiare ha sede a Poppi (Arezzo), Italia, e produce inchiostri flessografici a base d’acqua di alta qualità per applicazioni su carta e cartone, nonché inchiostri a base solvente per imballaggi flessibili. Fondata nel 1929, l’azienda è oggi uno dei più importanti fornitori di inchiostro per la stampa flessografica in Italia.

Con questa acquisizione, Siegwerk amplia ulteriormente il suo portafoglio di prodotti per gli stampatori di imballaggi e rafforza concretamente la sua presenza locale sul mercato italiano. “La Sorgente Spa è un esperto di inchiostri per carta e cartone e per applicazioni di imballaggio flessibile con una solida reputazione in Italia. Le sue soluzioni di inchiostro si inseriscono perfettamente nel nostro portafoglio prodotti”, afferma Dirk Weißenfeldt, Vice President Flexible Packaging EMEA di Siegwerk. L’acquisto consentirà a Siegwerk di espandere significativamente la propria presenza e di costruire la propria infrastruttura e forza lavoro per crescere ulteriormente in Italia.

L’accordo prevede il trasferimento di tutte le competenze tecniche, del portafoglio prodotti e delle attrezzature di produzione appartenenti a La Sorgente Spa. Siegwerk continuerà a produrre e a servire i clienti dal sito produttivo di Poppi. Come membro della famiglia Siegwerk, La Sorgente Spa rimarrà un’entità separata mantenendo il proprio marchio e i propri prodotti. “L’integrazione dei prodotti acquisiti nell’offerta di inchiostri di Siegwerk permetterà ai clienti di beneficiare di un portafoglio prodotti più completo e di una più ampia competenza tecnologica”, conclude Christopher van Laack, Vice Presidente Paper & Board EMEA e Liquid Food Packaging di Siegwerk. Le due aziende lavoreranno in stretta collaborazione per garantire un’agevole integrazione del business senza alcuna interferenza per gli attuali clienti di entrambe.

“Siamo lieti di aver trovato in Siegwerk un ottimo partner e un nuovo proprietario per la nostra azienda. Siegwerk integrerà i nostri inchiostri in un’organizzazione significativamente più grande, facendo così progredire i nostri attuali prodotti sul mercato globale”, afferma Mario Magni, proprietario e presidente de La Sorgente Spa. Dopo la chiusura dell’accordo, la famiglia continuerà ad essere il team di gestione dell’attuale operazione italiana.

L’acquisizione di La Sorgente Spa segue altri investimenti strategici che Siegwerk ha già completato negli ultimi anni per migliorare la sua posizione come fornitore di inchiostri a gamma completa per il mercato del packaging.

Entrambe le parti hanno accettato di non rivelare alcun dettaglio finanziario.