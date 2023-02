Spot Color Edition – TAGA Day 2023

L’annuale incontro con i soci TAGA Italia avrà come tema un argomento che da sempre richiama l’attenzione di tutta la filiera della stampa e della comunicazione.

Come viene comunicato il colore ai vari livelli, dal brand owner al produttore d’inchiostro, passando dai software di prestampa e i RIP per la prova colore? Quali riferimenti dobbiamo seguire, per ottenere un foglio stampato senza sorprese? Che cosa sta accadendo nel mondo Pantone® e Adobe®?

Il colore è sempre al centro del processo di riproduzione, chiave di comunicazione imprescindibile, gioia e dolore di tutti gli attori della filiera dello stampato. Il prossimo TAGA Day, tradizionale appuntamento per i tecnici del settore della stampa, vuole tornare a parlare di colore, anche alla luce di importanti novità in arrivo, offrendo spunti di dibattito e possibili soluzioni concrete, utili nel lavoro quotidiano in azienda. Non mancheranno momenti di approfondimento e d’aggiornamento, anche sulle altre attività di ricerca che TAGA Italia sta portando avanti negli ultimi mesi.

Il TAGA Day 2023 sarà ospitato dallo storico Istituto Salesiano S. Ambrogio Opera don Bosco, a Milano (Via Copernico, 9,20124 Milano), il 15 febbraio 2023. Partecipando all’evento si accederà al mondo TAGA Italia, a tutti i vantaggi riservati ai soci e alla documentazione tecnica.

Nei prossimi giorni saranno disponibili le informazioni per il nuovo format, il TAGA Lab, che sarà presentato per la prima volta in occasione dell’evento.

Questi i dettagli della giornata:

Ore 09:00 | Registrazione

Ore 09:30 | Inizio dei lavori – Presentazione della giornata

Ore 09:45 | Uso pantone Library nei programmi applicativi e le nuove librerie Pantone

Ore 10:15 | Come si comunica il colore: teoria e applicazioni del CXF

Ore 10:45 | La Gestione delle tinte nel file PDF

Ore 11:15 | Case History: le esigenze dei bran owner e i rapporti con lo stampatore

Ore 12:00 | Gestione dei flussi digitali, stampa colori spot in digitale e conversioni

Ore 12:30 | Q&A – Domande e risposte

Ore 12:40 | Lunch

Ore 13:50 | La stampa dei colori in macchina da stampa: gestione,inchiostri,supporti

Ore 14:20 | Misurazioni del colore al tavolo di controllo macchina da stampa

Ore 14:50 | TAGA Lab: valutazione del risultato cromatico con i partecipanti

Ore 15:45 | Q&A – Domande e risposte

Ore 16:00 | Saluti conclusivi

Le registrazioni sono aperte e disponibili qui: REGISTRAZIONE