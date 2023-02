Scodix, fornitore leader di soluzioni di nobilitazione dello stampato in digitale per il settore delle arti grafiche, annuncia che Grafiche Ambert ha acquistato la sua prima macchina da stampa Scodix Ultra 6000. Dopo averla installata all’inizio dell’estate, la capacità di fornire una più ampia gamma di servizi e soluzioni interne ai clienti con tempi di consegna ridotti è stata citata come motivazione chiave.

Con oltre 40 anni di esperienza nella creazione di applicazioni commerciali nell’ambito dell’industria editoriale, Grafiche Ambert ha stampato copertine di libri famosi, riviste leader e riviste professionali, oltre a cataloghi e altri prodotti cartacei. L’azienda sta guardando avanti per massimizzare il potenziale ottenuto dall’installazione della macchina da stampa Scodix Ultra 6000, per fornire un servizio di stampa completo, che è sempre stata una filosofia dell’azienda.

Con la macchina da stampa Scodix Ultra 6000, Grafiche Ambert prevede di competere a un nuovo livello, assicurando una più ampia gamma di capacità di miglioramento interno ed un’eccellente qualità del prodotto, con tempi di realizzazione molto ridotti.

“Investire in una macchina da stampa Scodix è stata la risposta giusta alle richieste dei clienti, poiché prima dell’installazione della Scodix Ultra 6000 dovevamo esternalizzare questi processi, con conseguenti costi in tempo e denaro. Ora possiamo offrire internamente ai nostri clienti miglioramenti e soluzioni all’avanguardia, il tutto molto rapidamente” commenta Alessandro Pistono, Direttore Commerciale di Grafiche Ambert.

La macchina da stampa Scodix Ultra 6000 è conosciuta per le sue soluzioni superiori per l’abbellimento della stampa, con una tecnologia innovativa che crea prodotti unici e accattivanti, richiedendo solo un’area di ingombro minima per l’installazione in ambienti di produzione, grazie alle sue dimensioni standard. L’utilizzo della nuova macchina da stampa garantisce che il team di Grafiche Ambert sia completamente attrezzato per rispondere alle esigenze e alle richieste dei clienti, in particolare delle case editrici che costituiscono la sua principale base di clientela.

“Siamo lieti che Grafiche Ambert abbia acquistato una delle nostre macchine da stampa e stia già sperimentando i vantaggi offerti dalla tecnologia Scodix. La macchina da stampa Scodix Ultra 6000 garantisce un’eccellente produttività con soluzioni di nobilitazione innovative, progettate per far sì che i nostri clienti siano sempre all’avanguardia. Siamo molto contenti che Grafiche Ambert abbia raggiunto l’obiettivo di diventare una azienda di stampa a servizio completo e siamo onorati che la macchina da stampa Scodix Ultra 6000 abbia contribuito a renderlo possibile” afferma Franz Repp, Presidente EMEA di Scodix.