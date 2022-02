Pro Carton, Associazione Europea dei produttori di cartone e cartoncino, ha lanciato la nuova versione del sito web, www.procarton.com, con la nuova grafica e le direttive del nuovo Direttore Generale Winfried Muehling. Il nuovo sito fornisce agli utenti una piattaforma digitale rivisitata, capace di illustrare i vantaggi di cartone e cartoncino come materiale per packaging più equilibrati dal punto di vista economico ed ecologico.

Oltre a nuova grafica, navigazione e funzionalità migliorate, la piattaforma fungerà da portale per conoscere l’industria dei packaging in cartone e il suo ruolo all’interno dell’economia circolare. Infatti, il sito mostra le fasi del ciclo di vita del cartone, dalla raccolta del materiale grezzo fino alla produzione, alla distribuzione e allo smaltimento, oltre a fornire informazioni sulla gestione sostenibile delle foreste, sulla produzione del cartone, sull’efficienza delle risorse durante la produzione, i punti di vista dei clienti e dei brand e le ultime novità dai membri Pro Carton. Il nuovo portale funge anche da risorsa centrale pronta a offrire proposte di packaging eco-friendly alternative o, semplicemente, fornire informazioni su cartone e cartoncino.

Inoltre, grazie alle modifiche effettuate, gli utenti possono reperire maggiori informazioni sui seguenti riconoscimenti: Pro Carton European Carton Excellence Award, Young Designers Award e Student Video Award e conoscere i vincitori degli ultimi 25 anni. Ma anche: imparare la storia delle soluzioni innovative relative al cartone e scoprire come presentare le proprie innovazioni in materia di packaging: le iscrizioni al Pro Carton Young Designers Award 2022 e allo Student Video Award 2022 sono aperte e completamente gratuite.

Il sito web funge da preziosa risorsa per coloro che intendono accedere alle ultime ricerche relative ai consumatori e ai contenuti scaricabili per la formazione delle future generazioni: da Pro Carton’s Trees into Carton, al programma Carton into Trees (TICCIT), alle infografiche sui vantaggi del cartone e alle copie relative allo studio europeo dell’associazione sulla percezione dei consumatori relativa ai confezionamenti, il sito web funge, inoltre, da risorsa atta a promuovere il cambiamento positivo e un futuro migliore.

Affrontando alcune delle maggiori sfide a cui l’industria di packaging e imballaggi fa fronte, il nuovo sito è destinato a raccontare la storia del cartone e dimostrare come, sia il cartone sia il cartoncino, possano sostenere gli obiettivi ambiziosi dell’Unione Europea relativi al riciclaggio e all’economia circolare.

“Il nostro sito web è sempre stato una piattaforma chiave che ci ha permesso di diffondere informazioni sul cartone, mentre il nuovo sito web ci permetterà di farlo con maggiore visibilità”, afferma Winfried Muehling, Direttore Generale di Pro Carton. “Gli utenti avranno accesso a informazioni di fondamentale importanza sulla produzione di cartone e cartoncino. Oltre al rinnovo della strategia dei contenuti, abbiamo migliorato la user experience grazie al restyling dell’interfaccia grafica, in modo tale da permettere a tutti i soggetti interessati di reperire facilmente le informazioni. Siamo entusiasti di continuare ad aggiornare i contenuti disponibili online, raggiungendo nuovi utenti e continuando a mettere in risalto i vantaggi del cartone e del cartoncino”.