Soluzioni di imballaggio sostenibili per dolciumi

C’è una grande pressione sugli articoli di marca e sull’industria dell’imballaggio da parte di consumatori, rivenditori e legislatori rispetto all’offerta di materiali e processi che risparmino risorse. Ma anche la volontà delle aziende stesse di trovare soluzioni sostenibili sta aumentando notevolmente. Per essere in grado di offrire soluzioni di imballaggio a base di carta affidabili e allo stesso tempo sostenibili ai clienti di grandi e medie dimensioni dell’industria dolciaria, Sappi Europe e Syntegon Technology hanno unito le forze con una partnership strategica. Sappi ha un ampio know-how, in particolare nel campo degli imballaggi di carta sicuri e funzionali. Syntegon Technology GmbH è uno dei fornitori leader mondiali di tecnologia di processo e imballaggio. Come ex divisione di imballaggio del gruppo Bosch, l’azienda, con sede a Waiblingen, presso Stoccarda, offre soluzioni totali per l’industria farmaceutica e alimentare da oltre 50 anni.

Esperienza integrata

Laddove Syntegon opera normalmente in modo indipendente dai materiali di imballaggio e Sappi in modo indipendente dalle macchine, l’integrazione del loro know-how sarà un vantaggio per i clienti: le aziende di marca, in particolare dell’industria dolciaria, possono ora utilizzare soluzioni di carta sostenibili grazie alla stretta collaborazione e distinguersi così dalla concorrenza nel punto vendita, fornendo la combinazione perfetta di protezione del prodotto e prestazioni di sostenibilità per i loro prodotti.

I primi progetti congiunti delle due aziende nel campo dell’imballaggio dolciario degli articoli di marca dimostrano che il passaggio a soluzioni basate sulla carta può essere realizzato in modo efficace e sicuro. Un noto produttore di cioccolato, ad esempio, ha convertito con successo uno dei suoi prodotti dal materiale convenzionale al materiale a base di carta di Sappi, installando installare il kit di retrofit “paper-ON-form” di Syntegon sulle sue macchine confezionatrici.

I clienti dell’industria dolciaria beneficeranno della nuova collaborazione in termini di consulenza. Un’analisi precisa delle esigenze relative ai requisiti del prodotto per l’imballaggio e dei test dettagliati dei materiali garantiscono un processo di confezionamento senza problemi. In secondo luogo, grazie alla tecnologia innovativa di Syntegon, i clienti sono posizionati in modo ottimale per il processo di imballaggio con materiali a base di carta. Così, il kit di retrofit “paper-ON-form” assicura una formatura e una sigillatura ottimale anche ad alte velocità per le applicazioni con sigillatura a freddo. Questo può essere integrato opzionalmente nelle nuove macchine Syntegon, ma può anche essere installato successivamente nelle vecchie macchine Syntegon preesistenti. Ciò significa che gli obiettivi di produzione possono essere raggiunti in modo ottimale, poiché il cambiamento non comporta alcuna perdita di velocità o di efficienza generale della linea.

Prodotti confezionati in modo sicuro: riciclabili e visivamente attraenti

Tuttavia, soprattutto nella produzione e nell’imballaggio degli alimenti sensibili come i dolciumi, non sono necessari solo dei processi ottimali, ma anche il materiale ideale: “La protezione del prodotto è sempre la premessa e l’esigenza principale dell’imballaggio”, spiega René Köhler, Head of New Business Development Packaging Solutions di Sappi. Per garantire la sicurezza completa del prodotto, i due partner si affidano alle carte con barriera certificate di Sappi. Le soluzioni a base di carta, sicure per gli alimenti, hanno delle barriere integrate contro l’ossigeno, il vapore acqueo, il grasso, l’aroma e l’olio minerale e garantiscono così il mantenimento della qualità dei prodotti alimentari e di altre merci. Allo stesso tempo, le carte con barriera rendono superflue le laminazioni supplementari. Questo significa che i materiali di imballaggio prodotti con materie prime rinnovabili possono essere riciclati nel ciclo della carta esistente. Queste proprietà sono completate da una sensazione di alta qualità grazie all’aspetto naturale della carta e alla sua eccellente stampabilità.