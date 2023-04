Arrivata alla sua 7^ edizione, SERVIFORMA – TECNICHE DI FUSTELLATURA DALL’A ALLA Z, il programma di formazione di grande successo ideato e realizzato da Serviform, azienda leader nelle tecnologie e forniture per cartotecniche e scatolifici, è diventato il punto di riferimento per tutti gli operatori del settore. Nel 2023 andrà in tournée!

Correva l’anno 2017 quando Serviform, per venire incontro a numerose richieste da parte dei propri clienti, avviò un corso di formazione, unico nel suo genere in Italia, ideato su misura per cartotecniche e scatolifici italiani: ServiformA, tecniche di fustellatura dall’A alla Z. Dopo 6 anni, compresi quelli martoriati dalle restrizioni eccezionali dovute alla pandemia globale, l’iniziativa didattica specialistica che nel 2022 ha formato 80 addetti di 20 aziende in tutta l’Italia, è più gettonata che mai. Infatti, nel 2023 si metterà in tournée per raggiungere anche quelle aziende che per motivi geografici hanno maggiori difficoltà a far spostare i propri tecnici.

“I partecipanti, oltre alla teoria, sempre molto utile, nel programma di formazione cercano l’esperienza concreta della lavorazione del cartone teso e ondulato. Noi di Serviform condividiamo tutte le nostre esperienze raccolte sul campo, offrendo così un corso davvero completo e utile “ sottolinea Paolo Fedrighi, responsabile commerciale Materiali di Serviform, organizzatore e relatore del programma di formazione.

Il primo appuntamento itinerante di questo genere si è già tenuto in Campania, a Mercato di San Severino, lo scorso 13 Gennaio. Dalle ore 9.00 alle 17.00, 20 addetti provenienti da 7 aziende converter – tutte campane – hanno frequentato con grande entusiasmo il Modulo 1 dedicato a progettazione, gomme, lame da taglio, cordonatura, estrazione e tacche.

Sempre nel 2022, l’attività di formazione è stata intensa anche a Caravaggio: presso la sede centrale di Serviform, in tre appuntamenti distribuiti tra settembre e novembre, 8 aziende con un totale di 13 specialisti hanno partecipato a tutti e tre i moduli, completando quindi il ciclo completo di formazione. Inoltre, 4 aziende hanno richiesto di tenere il corso presso le loro sedi a cui hanno aderito 47 persone, ottimizzando tempi e costi.

Nel 2023 dunque, ServiForma si metterà in viaggio per raggiungere aziende – clienti e non – che per ora non hanno mai avuto occasione di iscriversi portando letteralmente il know how del processo di fustellatura più vicino alle loro sedi. Questa edizione itinerante proporrà un modulo per volta (6 argomenti) offrendo così l’opportunità di trattare tutti gli argomenti nel dettaglio con ampio spazio per domande e interazioni. Si inizierà in Umbria e Veneto con il primo modulo e in Campania con il secondo, avendo già concluso con successo il primo a inizio 2023. All’inizio del 2024 seguiranno i prossimi moduli.

Il programma di formazione è dedicato a tutti coloro che all’interno di cartotecniche e scatolifici sono direttamente o indirettamente coinvolti nel processo della fustellatura: i fustellatori, gli addetti all’ufficio tecnico, i grafici, i responsabili dei preventivi e i commerciali. Naturalmente possono partecipare anche tutti gli interessati provenienti da altre regioni italiane.

“Insegnare è imparare due volte”.

È ispirandosi a questa saggezza del filosofo francese Joseph Joubert, che Serviform svolge ServiForma. Mette infatti lo scambio di esperienze tra i partecipanti al centro di tutti gli incontri con l’obiettivo di offrire alle problematiche quotidiane dei fustellatori delle soluzioni pratiche e intelligenti. Provare per credere!

ServiForma – Tecniche di fustellatura dall’A alla Z – Edizione 2023

Dedicato a:

addetti alla fustellatura di cartotecniche e scatolifici; ufficio grafico, ufficio tecnico, addetti ai preventivi, ufficio commerciale.

Obiettivo:

affinare le tecniche utili a rendere la produzione e l’uso delle fustelle più semplice, preciso e remunerativo.

Modalità:

4 argomenti per volta trattati in aula con molti esempi pratici e dimostrazioni dal vivo.

Orari:

ore 9.00 – 17.00

Date e Luogo corsi:

UMBRIA – Venerdì 16 Giugno 2023 Città di Castello

MODULO I

CAMPANIA – Settembre 2023 (data e luogo esatti saranno comunicati in seguito)

MODULO II

VENETO – Ottobre 2023 (data e luogo esatti saranno comunicati in seguito)

MODULO I

Iscrizioni presso:

Paolo Fedrighi – C/O SERVIFORM SRL

Tel. 0363/355811

email: pfedrighi@serviform.com – www.serviform.it/serviforma

Condizioni di partecipazione:

Presenza di un minimo di 10 partecipanti.

Costo: 200,00 € per modulo