Printgraph srl ha annunciato con grande soddisfazione la partnership con Landa Digital Printing ® per la promozione sul territorio nazionale, a partire dal marzo 2023, delle macchine da stampa Landa S10 e S10P.

Una natura che è propria anche di Landa Digital Printing®, che con la tecnologia Landa Nanographic Printing®, con le sue 6.500 impressioni l’ora e un formato fino a 75×105, promette di rivoluzionare l’intero settore. Oggi questa tecnologia, unica nel suo genere, si concretizza in due sistemi di stampa destinati a differenti applicazioni e in un numero di installazioni sempre crescente in tutto il mondo, soprattutto con la genialità della Digital offset che offre vantaggi importanti per la stampa sia commerciale che nel settore del packaging.

Una partnership, quella siglata da Printgraph Srl e Landa Digital Printing®, che scaturisce da una visione comune: guardare al futuro focalizzandosi fattivamente sulle odierne esigenze dell’industria della stampa. Un futuro che ora è già presente grazie alle stampanti Landa S10 e S10P pronte ed avviate alla commercializzazione. A far da sfondo all’accordo c’è anche l’estrema complementarietà ed all’effettiva mancanza di concorrenza fra le due aziende.

Da qui il progetto di promozione che accompagnerà il mercato verso l’appuntamento di drupa 2024, evento fieristico internazionale che, causa pandemia, non si svolge in presenza da sette anni. Occasione che non mancherà di suscitare una forte curiosità da parte del pubblico nei confronti delle ultime evoluzioni della tecnologia Landa Nanographic Printing®.

“Siamo estremamente soddisfatti ed entusiasti di questo accordo che ci vede unire le forze con un gruppo che condivide i nostri stessi valori. La nanografia è una tecnologia attenta all’ambiente in grado di offrire vantaggi all’intero settore in un’ottica di sviluppo del business basato sulla sostenibilità a tutto tondo, impegno che accomuna l’intera filiera della stampa” commentano Francesco De Nicolò, global account manager di Landa e Roberto Levi Acobas, CEO di Gruppo Printgraph.

Tutto lo staff di vendita di Printgraph Group, coordinato da Roberto Levi Acobas e coadiuvato dal Sales & Marketing Director Massimiliano Belardinelli, è a completa disposizione della clientela per ogni genere di informazioni relative alle macchine da stampa Landa S10 e S10P.