Serviform: webinar sul packaging e licenze software temporanee gratuiti

Nonostante e soprattutto in questi tempi così travagliati, il Gruppo Serviform, azienda storica di Caravaggio (BG), che produce e offre tecnologie e forniture legate al mondo della fustellatura, è sempre operativa per fornire il proprio supporto in modo rapido ed efficace a cartotecniche, scatolifici, studi grafici e tipografie digitali.

Già da tempo Serviform utilizza le enormi potenzialità del digitale nel rapporto con i propri clienti; con l’ideazione di ServiformOnline, il progetto formativo e informativo via web, ha mosso un altro importante passo a supporto delle aziende garantendo la continuità della formazione e la maggiore produttività del lavoro da remoto.

Ecco le prime iniziative di grande interesse già attive:

1. Progettazione di Packaging e Display – 8 aprile ore 10.00 – un Webinar completamente gratuito per cartotecniche e scatolifici organizzato in collaborazione con Engview. Cliccate qui per l’iscrizione e per conoscere nel dettaglio tutti i contenuti.

Engview System, società specializzata nella realizzazione di sistemi software CAD/CAM parametrici, di cui Serviform è il distributore esclusivo per l’Italia, da subito concede licenze cloud temporanee gratuite a tutti i suoi clienti per incentivarli e aiutarli a lavorare da casa. La licenza EngView Package Designer Home Office è attiva fino al 28 maggio 2020. Questo periodo può essere prorogato qualora la situazione lo richieda.

Per maggiori informazioni scrivete a pfedrighi@serviform.com oppure a mcavenago@serviform.com – Telefono 0363 355 811