SDR PACK: per il raggiungimento degli obbiettivi aziendali, anche nel 2020 erogati 300.000 come premio di risultato

Un premio di risultato pari a 300.000 euro, distribuito ad 84 dipendenti. Un riconoscimento che SDR PACK, è riuscita a garantire anche nell’anno 2020 ai propri dipendenti per gli obiettivi raggiunti insieme, l’impegno e la dedizione dimostrata in un anno sicuramente più impegnativo e complesso per tutti.

“Durante il lockdown il mercato è cambiato ed è diventato molto veloce, i nostri clienti del settore food hanno dovuto rispondere in tempi rapidi alle richieste dei consumatori e noi siamo stati chiamati a dare prova di essere un partner affidabile, in grado di affiancarli in maniera tempestiva e di far fronte ad un aumento di richieste incalzante. Fornendo un servizio primario come il packaging per gli alimenti, ci siamo sentiti fin da subito responsabilizzati a garantire continuità ai nostri clienti. Un periodo di lavoro intenso, caratterizzato dall’unione di tutta la nostra squadra. L’impegno di ognuno dei nostri collaboratori ci ha permesso di farci trovare pronti a fronteggiare l’emergenza e di raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati ad inizio anno”, ha dichiarato Nicolò Ferracin, Direttore Commerciale dell’azienda veneta.

Sforzo che SDR PACK ha voluto premiare anche con ulteriori 10.000 euro in buoni carburante e una assicurazione con coperture sanitarie specifiche per Covid-19 offerta a tutti i dipendenti, che verrà rinnovata anche per il 2021.