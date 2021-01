OMET rivoluziona il service a distanza con la nuova App NOVA

New OMET Virtual Access: è pronta la nuova App multilingua per la gestione delle attività di manutenzione e assistenza e le installazioni da remoto, sviluppata con lungimiranza nei mesi precedenti la pandemia e testata con ottimi risultati durante i lockdown di questo difficile 2020. Capace di una traduzione istantanea in 64 lingue, sia in vocale che in chat, permette di operare con la massima efficacia e tempestività.

Fortemente voluta dal Direttore Commerciale Marco Calcagni e dal Responsabile Assistenza Tecnica Antonio Muraca, NOVA rappresenta una nuova frontiera dell’assistenza al cliente. Viene gestita direttamente dall’Assistenza Tecnica OMET, permettendo all’operatore OMET di calarsi nella realtà virtuale del cliente e di guidare da remoto i tecnici nelle operazioni con la massima precisione nella gestione del problema.

“Ciò che la distingue da tutte le altre app, è la capacità di traduzione istantanea e semplicità di interazione con il cliente. Grazie a NOVA, negli ultimi mesi siamo stati in grado di intervenire tecnicamente presso clienti dislocati in tutti i continenti senza la presenza fisica dei nostri tecnici, riuscendo anche ad effettuare la riparazione e sostituzioni complete di parti macchina, guidando virtualmente il personale in loco” spiega Antonio Muraca, responsabile assistenza OMET. Come abbiamo già avuto modo di testare con successo durante il lockdown, NOVA sarà protagonista in futuro anche per le installazioni da effettuare in Remoto tramite collaborazioni locali.

Per utilizzare la nuova app si deve effettuare una prima registrazione al download, che permette ad OMET di riconoscere immediatamente la provenienza della chiamata e di identificare il cliente e le sue macchine. Il tecnico potrà quindi operare e guidare il personale locale con la massima sicurezza, grazie a diversi tools capaci di riconoscere il contesto, compresi potenziali pericoli (es. parti calde) e meccanismi di funzionamento della macchina.

L’app NOVA è già scaricabile dagli store online (sia Android che iOS), inserendo come ricerca Omet Nova. A partire dal 2021 sarà inclusa nei prossimi contratti di vendita e applicabile a qualsiasi macchina OMET. Per utilizzarla è sufficiente avere a disposizione uno smartphone o un tablet.

“L’App NOVA è già attiva a livello globale e rappresenta una rivoluzione per il mondo dell’assistenza. Con la pandemia in corso, diventa la via che rende possibile ogni tipo di intervento tecnico da remoto, dall’installazione alla riparazione di guasti, senza alcun ritardo né perdita di efficacia. OMET tuttavia non la considera un semplice traguardo, ma il primo passo verso un obiettivo ancora più ambizioso: l’assistenza h.24”, commenta Marco Calcagni.