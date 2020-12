Konica Minolta amplia la rete commerciale industrial printing con nuovi partner certificati

La continua crescita di Konica Minolta nel settore della Stampa Industriale ha portato alla creazione di una rete di Partner certificati dedicati alle soluzioni Industrial Printing.

Dal 2016, anno in cui Konica Minolta è entrata a pieno titolo nel campo della stampa industriale, il suo business nel settore è praticamente raddoppiato. Massimizzando il valore della stampa attraverso la tecnologia digitale, l’azienda si è aperta a nuovi mercati e ha ampliato il suo business. Sia la Stampa di Etichette che la Produzione di Packaging e Imballaggi hanno dimostrato di avere spazio per la digitalizzazione dei processi post-stampa; introducendo nuove lavorazioni con vernice 2D/3D e Hot Foil, Konica Minolta ha incrementato la sua presenza nel mercato della stampa industriale, tutt’ora in continua crescita. Ormai è di fondamentale importanza per gli addetti ai lavori differenziarsi e dotarsi di sistemi di nobilitazione digitali di livello per fornire ai propri clienti prodotti con effetti tattili non convenzionali e prestigiosi. Per questo, Konica Minolta ha deciso anche in questo momento delicato di incrementare l’alleanza con MGI, la prima azienda al mondo a commerciare sistemi di nobilitazione digitale.

Il digitale risulta essere la risposta alle sempre più frequenti richieste “on demand” da parte degli stampatori, che necessitano di tirature più basse, con elevato grado di personalizzazione, in tempi brevi.

Proprio per rispondere al meglio alle esigenze dei professionisti della stampa, Konica Minolta ha deciso di creare una rete di Partner specializzati sul territorio, certificati per la gestione delle soluzioni Industrial Printing. Un canale ripensato a misura delle nuove esigenze di mercato, sempre più indirizzato, come leva di differenziazione competitiva, verso la proposizione di soluzioni digitali per la Stampa Professionale.

Le strutture dei Partner Konica Minolta, dopo aver seguito uno specifico e rigoroso programma di formazione per aggiornare le proprie competenze ad ogni livello, sono seguite costantemente da un team di specialisti tecnico-commerciali che li supporta nel business al fine di rispondere efficacemente ad ogni specifica esigenza del cliente. Inoltre, dopo aver definito insieme ai Partner le tipologie di supporto necessarie per rispettare gli standard di eccellenza richiesti verso l’utenza finale, Konica Minolta certifica le competenze acquisite da questi Partner.

I Partner Industrial Printing di Konica Minolta sono pertanto aziende formate e dotate di tutte le competenze e conoscenze tecniche e commerciali per offrire ai clienti soluzioni e servizi di eccellenza. Spesso sono dotate di una figura dedicata solo alle attività Industrial e di uno Showroom dove poter toccare con mano i sistemi di stampa e nobilitazione. Situati in zone diverse, inoltre, consentono all’azienda di avere una copertura capillare sul territorio ed essere quindi sempre vicina ai propri clienti.

Ad oggi, i Partner certificati Industrial Printing sono in grado di commercializzare il sistema per la Stampa di Etichette AccurioLabel e i sistemi di Nobilitazione MGI JETVarnish 3DS e MGI JETVarnish 3D One, ma forniscono ai clienti Konica Minolta supporto a 360° per tutte le attività di prevendita e postvendita relative alla Stampa Professionale.

Le organizzazioni che attualmente hanno dimostrato di avere i requisiti per essere selezionati come “Partner Certificati Industrial Printing” sono: Agga Srl a Moncalieri (TO), Lab Srl a Torri di Quartesolo (VI), Linea Ufficio Srl a S. Benedetto del Tronto (AP), Massinelli Srl a Perugia, PACE Spa a Reggio Emilia, Rocco Ferraro Srl a Tricase (LE), Sicilia Ufficio Srl a Catania e Tinet Srl a Oderzo (TV).