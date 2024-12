La stampante digitale Truepress PAC 830F è stata premiata con il Premio per l’Efficienza Industriale per il suo eccezionale contributo alla stampa efficiente e sostenibile di imballaggi flessibili

SCREEN Europe è lieta di annunciare che la stampante digitale avanzata Truepress PAC 830F, progettata per imballaggi in plastica flessibile, ha ricevuto il prestigioso Premio per l’Efficienza Industriale agli All4PACK Innovations Awards. Questo riconoscimento sottolinea l’impegno continuo di SCREEN nel promuovere l’efficienza di stampa e la produzione sostenibile nel settore degli imballaggi flessibili.

Trasformare gli imballaggi flessibili con la stampa digitale a getto d’inchiostro

Una giuria composta da 30 esperti multidisciplinari dell’industria dell’imballaggio francese ha premiato la Truepress PAC 830F per il suo design innovativo, che consente una produzione di imballaggi flessibili efficiente e sostenibile. Ciò è particolarmente rilevante in un mercato che si sta adattando a normative ambientali sempre più rigorose, dove la necessità di produrre strutture di imballaggi riciclabili con meno scarti è fondamentale.

La stampante digitale Truepress PAC 830F soddisfa questa esigenza grazie ai suoi inchiostri a base d’acqua sicuri per gli alimenti e alle sue capacità di stampa on-demand, che riducono significativamente gli scarti di materiale e gli imballaggi obsoleti. Inoltre, questa macchina digitale a getto d’inchiostro industriale a passaggio singolo permette la produzione di strutture di imballaggi in monomateriale, più facili da riciclare, rendendola una scelta ideale per i converter orientati all’efficienza e alla sostenibilità.

Juan Cano, Direttore dello Sviluppo Commerciale per gli Imballaggi Flessibili di SCREEN Europe, ha dichiarato: “Questo premio è una testimonianza della dedizione e dell’innovazione dei nostri team in Europa e in Giappone. La loro incessante ricerca dell’eccellenza ci ha permesso di sviluppare una soluzione che non solo migliora l’efficienza nella stampa di imballaggi, ma si allinea perfettamente agli obiettivi di sostenibilità dei nostri clienti”.

Adattarsi alle richieste del mercato con tecnologia avanzata a getto d’inchiostro

Le più recenti innovazioni di SCREEN nella stampa digitale a getto d’inchiostro ridefiniscono la flessibilità e l’agilità nel settore dell’imballaggio, affrontando i limiti dei processi analogici tradizionali come la flessografia, la rotocalco e l’offset. Sebbene questi metodi siano efficienti per tirature medie e lunghe, comportano spesso costi di configurazione elevati, tempi di preparazione lunghi e una notevole quantità di scarti.

Con il mercato che richiede sempre più soluzioni sostenibili e convenienti, i converter si trovano ad affrontare la sfida di produrre tirature più brevi con tempi di consegna più rapidi. La Truepress PAC 830F supera queste sfide grazie alle sue capacità di alta velocità, raggiungendo fino a 75 m/min con una risoluzione di 1200 x 1200 dpi, consentendo ai converter di realizzare tempi di consegna rapidi e di immettere i prodotti sul mercato in pochi giorni anziché settimane.

Grazie alla digitalizzazione degli imballaggi, i converter di imballaggi flessibili possono ottimizzare le loro catene di fornitura, ridurre i colli di bottiglia, migliorare l’efficienza operativa e iniziare a esplorare nuove fonti di reddito attraverso servizi di web-to-print, ampliando la loro offerta con soluzioni di imballaggio personalizzate e in piccole serie.

Anticipare il futuro della produzione con la tecnologia a getto d’inchiostro

La Truepress PAC 830F è stata progettata specificamente per la produzione economica di imballaggi in plastica flessibile a tirature brevi, consentendo ai converter di gestire efficacemente la crescente domanda di lotti più piccoli. Nel frattempo, per tirature medie e lunghe, i metodi di stampa tradizionali come la rotocalco, la flessografia e l’offset rimangono opzioni valide quando utilizzati in combinazione con il supporto della stampa digitale per una capacità produttiva ottimale.

Garantire che la tecnologia di stampa giusta sia adattata alla lunghezza di ogni tiratura migliorerà significativamente l’agilità e la produttività di un’azienda in base alle richieste dei clienti, permettendole di rimanere resiliente di fronte a tendenze di mercato in rapida evoluzione e a cambiamenti normativi.

Concludendo con le sue aspettative per il futuro, Juan Cano ha dichiarato: “La Truepress PAC 830F consente ai converter di affrontare con sicurezza le complessità del mercato degli imballaggi. Integrando le capacità di stampa digitale, le aziende possono ottenere maggiore produttività, risparmi sui costi e un impegno più forte verso pratiche sostenibili”.