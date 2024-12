Venerdì 29 novembre presso il Centro Congressi Stella Polare di Fiera Milano davanti a una platea di oltre quattrocento ospiti si è svolta la cerimonia di premiazione degli Oro della Stampa, il premio organizzato da Stratego Group che celebra le aziende e le persone che si sono distinte all’interno del settore printing e converting, evento questo preceduto dal Printing Economic Forum, un momento esclusivo di analisi e confronto dedicato al settore dell’industria grafica, cartotecnica, trasformatrice.

Il Centro Studi Printing, con l’intervento del Senior Analyst Stefano Portolani, ha evidenziato un settore che vale circa 16,5 miliardi di euro, e che impiega 54.500 addetti, ha accusato un rallentamento nei ricavi da prestazioni pari a circa il 17% in relazione all’anno precedente.

Cresce invece del 7% il Risultato Operativo in valore assoluto che passa dal 6,5% al 8,6% in termini di rapporto “R.O. sul Valore della produzione”. In diminuzione l’esposizione verso le banche ma anche gli investimenti in impianti, macchinari e attrezzature. L’ottanta per cento delle aziende espone un patrimonio netto superiore a quello dell’anno precedente e solo l’8% presenta perdite di bilancio.

L’analisi riguarda gli andamenti dei mercati con particolare riferimento al 2023; è stata estesa agli ultimi 5 anni per gli economics di 765 aziende del settore con un panel composto da società di capitali che hanno depositato il proprio bilancio e che hanno realizzato ricavi per importi superiori ai 3 milioni di euro.

Palladio Group, uno dei principali leader nel mondo del packaging farmaceutico, ha presentato con l’intervento di Andrea Argentin, Corporate Sustainability Director, il percorso di carbon management avviato per ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività.

Il Gruppo monitora costantemente le emissioni di CO2 e ha già implementato soluzioni per migliorare l’efficienza energetica degli impianti. Ha inoltre avviato una transizione verso l’utilizzo di energie rinnovabili e coinvolto fornitori e partner in iniziative sostenibili. L’obiettivo è ridurre l’impronta carbonica, in linea con gli standard globali per la salvaguardia del clima.

Il Forum ha visto anche l’intervento di Fabio Paracchini e Lorenza Pellegri di Leadagious | Leadership is contagious “Tutto quello che vi hanno insegnato sulla leadership è sbagliato”. Un’immersione nell’Energy Leadership™ e nel suo approccio innovatore, per svelare l’elemento chiave che accomuna imprenditori, manager e team di successo: non l’autorità, non il carisma, non la visione – e no, nemmeno la gentilezza – ma la qualità costruttiva della loro energia.

I vincitori della 33° edizione degli Ori della Stampa

Premio Speciale “Cent’anni di Stampa” vincitore Arti Grafiche M&G Pirovano

Premio consegnato da Fausto Ceolini, Presidente della Giuria del Premio

Premio Speciale Sostenibilità “Oro ESG Performance” vincitore FEPA GROUP

Premio promosso da Federazione Carta e Grafica e consegnato da Michele Bianchi, Presidente di Federazione Carta e Grafica

Premio “Oro Cartotecnica” vincitore Tipolitografia Rongoni

Premio sponsorizzato da BOBST e consegnato da Filippo Nocilli, Business Director Italia, Cartone Teso e Cartone Ondulato, BOBST

Premio “Oro Label Printer” vincitore Grafica Isernina

Premio sponsorizzato da Gallus e consegnato da Ferdinand Reusch, Vice President of the Gallus board

Premio “Oro Wide & Industrial Printer” vincitore Nuova Algis

Premio sponsorizzato da Print4All e consegnato da Paolo Pizzocaro, Exhibition Director BU Food, Tech, Travel & Industry Fiera Milano

Premio “Oro Digital Printer” vincitore Loretoprint

Premio sponsorizzato da Ricoh e consegnato da Antonio Maiorano, Graphic Communication Director Ricoh Italia

Premio “Oro Converter” vincitore Poplast

Premio sponsorizzato da Converting Magazine e consegnato da Raffaele Angelillo, Coordinatore Editoriale della rivista

Premio “Oro Publishing Printer” vincitore Àncora Arti Grafiche

Premio sponsorizzato da Manroland e consegnato da Matteo Seghi, Managing Director di Manroland

Premio “Oro Printer on Corrugated” vincitore Scatolificio Ceriana

Premio sponsorizzato da Corrugated Experience e consegnato da Daniele Barbui, Presidente ACIMGA; Antonio Maiorano, Presidente ARGI e Fausto Ferretti, Presidente Gifco

Premio “Oro Nobilitazioni e Supporti Speciali” vincitore Erredue1973

Premio sponsorizzato da myCordenons e consegnato da Matteo Suardi – Commercial Director di myCordenons

Premio “Oro Commercial Printer” vincitore AGF

Premio sponsorizzato da HP e consegnato da Alessandro Bestetti, District Sales Manager, HP

Premio “Oro Digital Textile Printer” vincitore Stamperia di Cassina Rizzardi

Premio sponsorizzato da Kornit Digital e consegnato da Marco Bonanno, General Manager Kornit Italia

Premio Speciale “Oro Technology Innovator” vincitore Teetaly

Premio sponsorizzato da Koenig & Bauer e consegnato da Peter Andrich, Amministratore Delegato Koenig & Bauer IT e Koenig & Bauer Flexotecnica

Premio Speciale “Oro Process Innovator” vincitore Lazzati Industria Grafica SB

Premio sponsorizzato da Logica e consegnato da Norberto Bucciarelli, Founder Logica e Lorenzo Bucciarelli, Junior Account Logica

Premio Speciale “Oro Industria Grafica dell’Anno” vincitore ACM

Premio sponsorizzato da Printgraph Group | Landa e consegnato da Roberto Levi, CEO Printgraph

Premio Speciale “Imprenditore dell’Anno” vincitore Gian Franco Cillario, Regional Managing Director Europe di Eurostampa

Premio sponsorizzato da Heidelberg e consegnato da Marco Marangoni, Territory Head e Amministratore Delegato di Heidelberg

Sedici categorie distinte premiano l’eccellenza nel panorama grafico, ognuna dedicata a un settore specifico. Quest’anno il premio si rinnova, introducendo la categoria Digital Textile Printing e differenziando le categorie Publishing e Commercial. Questa evoluzione testimonia il prestigio del riconoscimento e l’attenzione ai più recenti trend del mercato. I vincitori di queste categorie rappresentano il meglio dell’industria grafica, dimostrando un’eccellenza riconosciuta da leader di mercato e fornitori di tecnologie all’avanguardia.

“L’Oro della Stampa non è solo un trofeo da esporre in bacheca, è un riconoscimento che si distingue per essere un premio che evolve con la sua industria di riferimento, presentandosi come lo specchio della contemporaneità del settore del printing e del converting, perfettamente calato nella realtà. Lo conferma il suo dinamismo in tema di categorie premiate: accanto ai più classici comparti ci sono specifici premi dedicati all’ESG e all’innovazione tecnologica.” ha affermato Enrico Barboglio, CEO di Stratego Group che insieme a Unione GCT Milano organizza il premio.

“Desidero congratularmi con i vincitori, mi rivolgo a loro e a tutte le persone delle aziende che si sono candidate, perché vincere o ambire a questo premio significa che nell’affascinante mestiere della stampa credono fortemente. In questi anni abbiamo visto avvicendarsi generazioni diverse di imprenditori e imprenditrici, di genitori, figli e figlie che con grande commozione hanno ritirato il loro trofeo insieme. Questo ci fa ben sperare in un auspicabile nuovo avvicinamento dei giovani all’industria della stampa è un lavoro che, come Unione, continueremo a sostenere con passione.” aggiunge Tiziano Galuppo, Presidente Unione GCT Milano.