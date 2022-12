“Aspetta un attimo, prendo qualcosa in negozio!” – una breve sosta in un negozio all’angolo per acquistare prodotti necessari di uso quotidiano è qualcosa che facciamo tutti. Tuttavia, non ci chiediamo quasi mai cosa garantisca l’alta qualità e la riconoscibilità dei prodotti che vediamo sugli scaffali. Che si tratti di cioccolato, prodotti farmaceutici, cibo da asporto o cereali, gli imballaggi che proteggono prodotti di consumo quotidiano sono spesso realizzati in cartoncino di alto spessore. Con la sua superficie liscia e ben stampabile e grazie all’elevata rigidità, il cartoncino utilizzato per il confezionamento di beni di consumo fa risaltare il marchio del prodotto e lo differenzia dai prodotti concorrenti, proteggendo al contempo il contenuto e fungendo da piattaforma di informazione per presentare i dettagli del prodotto.

Quando nell’agosto 2021, lo stabilimento finlandese Kotkamills e la fabbrica polacca di Kwidzyn sono stati acquisiti dalla società Mayr-Melnhof Karton, attualmente denominata Gruppo MM, il portafoglio di cartoncini di alto spessore dell’azienda è stato completato con diversi cartoni GC1 e GC2, nonché cartoni con barriera e cartone per bicchieri di carta Cupstock. Oggi, oltre a Kotkamills e Kwidzyn, la produzione di cartoncini di alto spessore è sempre continuata presso lo stabilimento sloveno del Gruppo a Kolicevo. Questi tre siti produttivi europei offrono un servizio eccellente e consegne rapide ai clienti in tutta Europa.

Per finalizzare l’integrazione delle qualità di cartoncini FBB del Gruppo MM, a settembre 2022 nei tre stabilimenti, i brand di prodotto precedentemente utilizzati sono stati rinominati per essere uniti alle famiglie ALASKA® e ADRIATICA®. Non sono state apportate modifiche ai prodotti stessi e solo i loro nomi sono stati modificati, mentre tutti i parametri di prodotto, le proprietà e le gamme di grammature sono rimaste invariate.

“Siamo pronti a servire i clienti in tutta l’Europa e all’estero con i nostri cartoni ALASKA® e ADRIATICA®. I clienti sono liberi di scegliere il prodotto più adatto alle loro esigenze dall’intero nostro portafoglio di cartoni FBB, a seconda delle caratteristiche del prodotto richieste. Ad esempio, nel nostro portafoglio di cartoni FBB sono disponibili cartoni con luminosità o rigidità elevate oppure cartoni barriera per aumentare la resistenza dell’imballaggio ai grassi”, afferma Michael Wadsak, Vicepresidente delle vendite FBB.

“Dopo l’uso, un imballaggio di cartone diventa nuovamente materia prima. I Cartoncini di alto spessore sostenibili di MM Board & Paper sono facilmente riciclabili nella maggior parte dei paesi nel ciclo di raccolta della carta. Invece di portare gli imballaggi usati in discarica, essi vengono riutilizzati nella lavorazione della cellulosa presso l’impianto di fibre riciclate e quindi utilizzati come pasta per nuovi prodotti di carta o di cartone. Le fibre di legno possono circolare in diversi prodotti a base di fibre fino a 25 volte”, continua Dr. Thomas Greigeritsch, Responsabile della Sostenibilità e del Marketing del Gruppo.

Con una capacità di 790.000 tonnellate all’anno, MM Board & Paper è il terzo produttore di cartone in fibra vergine in Europa. Nella sua produzione viene utilizzata esclusivamente cellulosa di alta qualità proveniente da una produzione rigorosamente controllata, garantendo così una qualità costantemente elevata. MM Board & Paper è sinonimo di soluzioni su misura che garantiscono un alto rendimento della produzione di imballaggi.

“L’innovazione e lo sviluppo del prodotto sono l’elemento centrale della strategia del Gruppo MM. Abbiamo istituito uno speciale team di innovazione e sviluppo dei prodotti dedicato a sviluppare ulteriormente i nostri prodotti esistenti e a creare nuove soluzioni a base di fibre progettate per diverse applicazioni d’imballaggio che soddisfano le esigenze dei consumatori in un mondo in continua evoluzione. In qualità di leader nel campo della tecnologia, dell’innovazione e del know-how con il portafoglio di prodotti più completo, il nostro obiettivo è quello di ispirare continuamente i nostri clienti con soluzioni d’imballaggio innovative”, conclude Thomas Kratochwill, Direttore Vendite di MM Board & Paper.

La gamma di cartoni pieghevoli MM comprende i prodotti GC1 ALASKA® WHITE e ALASKA® BRIGHT con superficie liscia, luminosità e lucentezza elevate, quindi particolarmente adatti per imballaggi complessi di qualità superiore. I prodotti GC2 ALASKA® STRONG e ALASKA® PLUS sono caratterizzati da un’ottima rigidità e una stampabilità eccellente, la gamma ADRIATICA® è versatile e affidabile e la gamma unica ALASKA® ECO è realizzata con una componente di fibre riciclate altamente selezionate. Inoltre, per ADRIATICA® e ALASKA® ECO è disponibile un trattamento speciale ottimizzato per il segmento farmaceutico. Un altro prodotto dell’offerta del Gruppo MM, caratterizzato da una stampabilità eccellente, è il cartone barriera GC ALASKA® BARRIER, progettato per migliorare la resistenza di imballaggi all’umidità e ai grassi. Vale la pena scoprire anche la gamma di cartoni ISLA®, facilmente riciclabili, progettati per la produzione di bicchieri di carta. Le sue eccezionali proprietà di barriera all’umidità e ai grassi si ottengono grazie ad un trattamento in linea sulla macchina per la fabbricazione del cartone.