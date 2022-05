Punto di riferimento e appuntamento imperdibile di fine anno (dal 21 al 24 novembre 2022 – Paris Nord Villepinte), ALL4PACK Emballage Paris si posiziona ormai come la fiera internazionale d’avanguardia per tutte le soluzioni di packaging sostenibile e dell’intralogistica, coprendo tutta la linea di produzione, comprese le macchine. Vuole essere una fonte di ispirazione per supportare tutti gli attori del settore di fronte alle sfide presenti e future, decodificando le normative ed evidenziando le innovazioni più responsabili.

Un nuovo posizionamento supportato da un intero ecosistema

Esaurimento delle risorse non rinnovabili, riciclabilità limitata, emissioni di gas a effetto serra… il packaging si trova di fronte a molte sfide e deve reinventarsi. ALL4PACK Emballage Paris invita i suoi espositori e visitatori a essere parte attiva di questo cambiamento grazie a soluzioni innovative più sostenibili. Attesa dalla maggioranza degli operatori, questa evoluzione è sostenuta e accompagnata da un intero ecosistema.

Vera vetrina di questa evoluzione e per identificare meglio le aspettative attuali dei mercati utilizzatori di imballaggi, ALL4PACK Emballage Paris ha formato un comitato di esperti di imballaggi. Questo comitato è composto da professionisti di alcuni gruppi internazionali importanti nei loro settori (CHAMPAGNE PIPER-HEIDSIECK, COCA COLA, CITEO, DECATHLON, GROUPE BEL, LEA NATURE, L’OREAL, PROCTER & GAMBLE). Inoltre, il salone è sostenuto da numerosi partner, sia storici che recenti, come il CONSEIL NATIONAL DE L’EMBALLAGE, GEPPIA, SECIMEP, PÔLE EMBALLAGE BOIS, ELIPSO, NVC…

Un nuovo posizionamento ampiamente apprezzato dagli espositori

ALL4PACK Emballage Paris è una fiera internazionale generalista che offre una gamma completa di prodotti e servizi (Imballaggio, Process, Stampa, Intralogistica) e tutte le soluzioni di imballaggio e macchinari per tutte le industrie.

Ad oggi, sono attesi 1.300 espositori, di cui circa il 50% internazionali. L’86% dello spazio espositivo è già stato prenotato. Molte aziende leader come ATLANTA STRETCH, AUER, BFR SYSTEMS, DOMINO, FILPACK, FRANPACK, FROMM, G.MONDINI, GETRA, GOGLIO, ISHIDA, KRONES, MARCHESINI, MARKEM-IMAJE, MOM, NEWTEC BAG PALLETIZING, ROBOPAC, SEW, SHOELLER ALLIBERT, SIDEL, SONCINI, TOSA, ULMA, UNISTA… hanno fin d’ora confermato la loro presenza.

Un nuovo posizionamento per facilitare la visita

Altra novità, l’edizione 2022 di ALL4PACK Emballage Paris si terrà nei padiglioni 4 e 5A del Quartiere Fieristico di Paris Nord Villepinte.

Questo nuovo posizionamento più compatto, con i padiglioni effettivamente contigui, permetterà una migliore suddivisione dei 4 universi del salone (Imballaggio & Contenitori per tutti i mercati/Materie prime – Macchine per il trattamento e l’imballaggio multisettoriale/Marcatura, Codifica – Movimentazione/Macchine per imballaggio secondario, terziario e spedizione – Stampa di imballaggi, trasformazione, etichette).

Il flusso dei 66.000 operatori attesi (il 35% dei quali saranno internazionali) sarà più agevole e distribuito in modo più uniforme grazie a diversi poli d’animazione collocati in ogni zona.

Un contenuto ricco per decifrare tendenze e innovazioni

Risolutamente incentrata sulle soluzioni future e sull’innovazione, questa nuova edizione di ALL4PACK Emballage Paris offrirà un contenuto ricco, numerosi eventi collaterali e highlights:

– Lo spazio Obiettivo Impatto Zero, un evento ibrido unico che vuole essere una piattaforma di scambio e un Think Tank. Esso riunirà i protagonisti del cambiamento responsabile. Le startup presenti proporranno soluzioni innovative e agili per l’imballaggio e la movimentazione: nuovi materiali, contenitori riutilizzabili e connessi, strumenti di programmazione per robot…

– L’area ALL4PACK Innovations sarà la vetrina per gli Innovation Awards 2022, un concorso per il quale le iscrizioni si apriranno all’inizio di maggio. Fonte d’ispirazione, futurista e creativo, questo spazio decifrerà le tendenze e permetterà ai visitatori di scoprire, attraverso i vincitori del concorso, le novità nei settori presenti sul salone. Nel 2018, più di 300 prodotti sono stati presentati al concorso e 46 innovazioni sono state selezionate dai membri della giuria, specialisti di imballaggio e intralogistica (giornalisti, esperti e designer). Nell’area ALL4PACK Innovations saranno presentati anche i vincitori di altri concorsi che rappresentano le tendenze internazionali ed europee: L’Oscar dell’Emballage, SIAL Innovation, De Gooden Noot, Emballé 5.0…

– L’area Conferenze ALL4PACK offrirà un programma ricco e completo di conferenze relative ai grandi temi del settore: ambientali, tecnologici e anche sociali, con le nuove abitudini dei consumatori francesi ed internazionali. Queste conferenze permetteranno di capire meglio, analizzare e decifrare le tendenze, le soluzioni future, i regolamenti e le nuove norme.