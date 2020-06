Scatole fustellate personalizzate e automontanti

Le scatole fustellate automontanti rappresentano una delle tipologie di scatole più richieste. Hanno sulla superficie dei tagli su misura e delle pieghe progettate ad hoc in base al tipo di prodotto che andranno a contenere. Le scatole fustellate automontanti sono destinate principalmente al trasporto e all’imballaggio di prodotti con formati particolari che, diversamente, sarebbero impossibili da trasportare in scatole standard.

Perché si chiamano scatole “fustellate”?

Come anticipato, le scatole fustellate sono contenitori che permettono un montaggio più rapido ed una protezione più accurata del prodotto, assicurando al tempo stesso una migliore resa estetica. Sono quindi la soluzione ideale per confezionare prodotti destinati alla vendita, risparmiando anche spazio. Ma a cosa si deve il loro curioso nome? Il termine si riferisce al processo lavorativo definito appunto di fustellatura: si usa un supporto di legno curvo (detto rotativa) oppure piano sul quale sono inserite le lame per il taglio e i cordoni per imprimere le pieghe sul foglio di cartone. Entrambi i tipi di lavorazione assicurano ottimi risultati, ma il primo consente una maggior velocità di produzione. Negli ultimi anni si è sviluppato un nuovo trend che ha visto crescere notevolmente l’impiego dei plotter da taglio digitali, indispensabili per fustellare e cordonare anche il singolo foglio, senza l’ausilio della fustella, e quindi a costi e tempistiche di produzione molto competitivi.

Le scatole fustellate automontanti: una scelta smart

Le scatole fustellate automontanti sono estremamente funzionali, in quanto il montaggio avviene attraverso incisioni o cordonature presenti sul cartone e spesso non necessita né di colla né di nastro adesivo per la chiusura. Sono poi facilmente riutilizzabili e riciclabili e consentono un’ottimizzazione dei costi di manodopera, abbattendo notevolmente i tempi di imballaggio.

Le scatole per imballaggio possono essere personalizzate

Le scatole per imballaggio di tipo fustellato sono solitamente disponibili in color avana, ma possono essere personalizzate in mille modi stampandovi sopra il logo dell’azienda. Allo stesso modo queste hanno il vantaggio di poter essere adattate a prodotti di qualsiasi dimensione e formato. Nonostante esistano scatole per imballaggio già pronte, inoltre, è possibile studiare e realizzare un’apposita fustella per ogni occasione. Saper individuare la giusta tipologia di incastro è fondamentale soprattutto nel caso in cui la merce debba essere spedita tramite corriere.