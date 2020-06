Hybrid Software la formula per il successo: F ~ i4.0 * C2

Il futuro di Hybrid Software e dei suoi clienti si basa sulla formula del successo di Guido. Nella formula F è il futuro e C è l’assistenza al cliente: questo significa che in futuro dovrai usare l’Industry 4.0, ma anche un’assistenza clienti estrema

Nel giorno in cui era stata programmata l’apertura di drupa 2020, Hybrid Software ha presentato con un webinar una serie di nuove funzionalità rivoluzionarie nella sua linea di prodotti, dal flusso di lavoro di produzione automatizzato, all’editing avanzato, al job ticketing personalizzabile, a portali di e-commerce rivolti al cliente e al controllo della produzione di file critici.

“Per come lo percepiamo, il nostro futuro dipende dalle ultime tecnologie innovative, moltiplicate per un’estrema attenzione al cliente: il cliente al quadrato. Tutti affrontiamo una sfida comune: la necessità di connettività e accesso alle informazioni in tempo reale. L’Industria 4.0 si concentra sull’interconnettività di macchine e software, che collega la produzione fisica con le tecnologie digitali intelligenti. Questo, ci consente di servire tutti i nostri clienti nella supply chain del packaging — il connubio tra tecnologia e assistenza ai clienti”, sottolinea Guido Van der Schueren, presidente di Hybrid Software. “Significa che mentre il nostro futuro dipende dalla tecnologia, noi dobbiamo prenderci cura dei nostri clienti. Ciò sarà particolarmente importante durante il riavvio post Covid-19 e Hybrid é già pronta ad offrire nuove soluzioni che faranno proprio questo”.

Paackz 6.0: produzione nella prestampa, automatizzata e più semplice per il digitale e la flexo

Hybrid Software ha annunciato Packz 6.0, l’ultima versione del potente software di produzione di prestampa PDF nativo, progettato per etichette e packaging. Questa evoluzione ha ha portato ad una metamorfosi, con una nuova interfaccia utente e nuove affascinanti funzionalità, tra cui: Pactions, un’automazione rivoluzionaria che consente a Packz di registrare e modificare una serie di attività di routine e di memorizzarle come elenchi di azioni; Packzimizer, imposizione automatica e ottimale dei file in relazione alle informazioni del lavoro, come quantità o supporto per l’output su macchine da stampa digitali; VDP Execute and Boosters, la soluzione di Packz per la stampa di dati variabili, permette agli stampatori di etichette e di packaging d’incrementare la loro produzione con testi, colori, immagini, numeri e codici a barre variabili; supporto PDF X-4, aumenta la sicurezza dello scambio di file tra le diverse parti interessate nella catena di produzione; Packz può ora esportare questo standard industriale ampliamente accettato.

With Stepz 6.0, Hybrid Software offre ora una versione base del premiato prodotto Packz. Il ridotto set di funzionalità è progettato particolarmente per la stampa digitale con un’implementazione rapida e facilità d’uso; Stepz è inoltre disponibile con un utile set di moduli di funzionalità opzionali, come lo step-and-repeat o la stampa di dati variabili.

Cloudflow: le applicazioni server aziendali offrono qualità ed efficienza globali

Con oltre 750 installazioni, il software server Cloudflow è stato aggiornato con nuove funzionalità per la gestione di file e per l’asset management, prove colore e automazione del flusso di lavoro.

Tectonics permette il risparmio di materiale delle lastre flessografiche, riduce gli sprechi e ottimizza l’uso dei dispositivi CTP flexo, ottimizzando il layout dei lavori. Di conseguenza, il software ha un ritorno dell’investimento entro i primi sei mesi.

Intelligent Flexo: nello stesso tempo, in cui la stampa digitale riceve molta attenzione, la flexo è ancora considerata la più importante tecnologia di stampa per imballaggi. HYBRID ha collaborato con partners del settore per migliorare la qualità, in modo replicabile e automatizzato, indipendentemente dal marchio del CTP o dal venditore di lastre. La tecnologia analizza il feedback dei clienti, applica gli anni di ricerca e sviluppo e arriva a soluzioni che offrono un miglioramento misurabile della qualità ottenuta.

VDP (Variable Data Printing): una delle nostre principali applicazioni per la stampa digitale e vincitrice di uno dei premi per la tecnologia InterTech ™; la struttura del documento PDF VDP è stata ottimizzata per lavorare rapidamente e senza interuzioni sui DFE digitali esistenti. Inoltre, il RIP Cloudflow basato sulla tecnologia Harlequin elabora questi lavori alla velocità della luce, sfruttando appieno gli investimenti dei clienti nelle macchine da stampa digitali.

Hybrid Software ha sviluppato strumenti e tecnologie per facilitare l’implementazione e la gestione delle sue soluzioni in molti siti e aziende internazionali, grandi e piccole. Per molti di questi, le applicazioni Hybrid

La tecnologia Hybrid Software funziona con sempre più applicazioni di settore

Cloudflow è il supporto diretto per molti rinomati dispositivi digitali e sistemi software. Nuove connessioni includono: Xeikon ThermoflexX che ha scelto HYBRID come partner OEM per i suoi nuovi ThermoflexX Catena flexo plate images. La soluzione Hybrid Tectonics aiuta a ottimizzare le lastre flexo; nuovi driver per EyeC, GlobalVision e BST eltromat, sistemi di controllo qualità e verifica che aiutano a migliorare l’automazione dei processi; Il modulo Datalink di HYBRID Software utilizza un connettore preconfigurato per il collegamento tra i sistemi MIS di CERM o Label Traxx e Cloudflow.