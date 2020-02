Sappi in partnership con Constantia Flexibles: nuove soluzioni innovative di imballaggio sostenibile

Con la crescente spinta globale verso soluzioni di imballaggio ecocompatibili e sostenibili a base di carta, Sappi ha fatto grandi passi avanti nello sviluppo di una barriera brevettata per offrire nuove opportunità e soddisfare questa esigenza. Queste soluzioni uniche hanno permesso a Sappi di collaborare strettamente con Nestlé, la più grande azienda alimentare del mondo, per sostenere il lancio della barretta YES! avvolta in carta riciclabile. Sappi ha collaborato con Nestlé e con il converter Constantia Flexibles per sviluppare soluzioni adatte ai processi di produzione della carta riciclabile.

“Sappi ha lavorato con i principali brand owners di prodotti al consumo per sviluppare e fornire soluzioni di imballaggio a base di carta rinnovabile, comprendendo e sostenendo gli obiettivi di rendere i loro imballaggi riciclabili senza compromettere la protezione degli alimenti e la shelf life. Un esempio di ciò è costituito dalla nuova gamma di prodotti Sappi Guard, che fornisce ai titolari dei marchi un involucro per dolciumi di carta per soddisfare la domanda del mercato di prodotti più sostenibili”, ha detto Susanne Oste, vicepresidente Innovazioni e Sostenibilità di Sappi Europe.

“L’acquisizione nel 2017 della società Rockwell Solutions Limited (Rockwell Solutions) di Dundee (Scozia) ha dato a Sappi l’opportunità di migliorare la propria offerta di prodotti aggiungendo dei rivestimenti di barriera riciclabili ai propri prodotti. Il recente lancio della barretta YES! di Nestlé fornisce un chiaro esempio dei benefici apportati dalla collaborazione lungo tutta la catena del valore nel nostro impegno comune per aumentare l’uso degli imballaggi riciclabili realizzati con fibre di legno rinnovabili”, ha dichiarato Thomas Kratochwill, vicepresidente Vendite e Marketing, Imballaggi e Carte Speciali di Sappi Europe, che ha aggiunto: “Il forte impegno di Sappi nello sviluppo di soluzioni sostenibili basate sulla carta è sostenuto da partner forti. È solo con una forte leadership che i nuovi prodotti che i consumatori si aspettano saranno realizzati e condivisi.”

Stefan Grote, vicepresidente esecutivo Beni di Consumo di Constantia Flexibles, ha commentato la partnership con Sappi: “Anche noi di Constantia Flexibles riconosciamo l’importanza di contribuire attivamente all’economia circolare. Con la nostra nuova innovazione abbiamo fortemente sottolineato le nostre competenze nelle soluzioni di imballaggio a base di carta che garantiscono un’elevata qualità e freschezza del prodotto per l’intera durata di conservazione. Si tratta di un passo importante verso prodotti più sostenibili che possono innovare gli imballaggi dei prodotti dolciari. Siamo molto orgogliosi del successo di questo sforzo congiunto nel progetto con Nestlé e della nostra passione per le soluzioni di imballaggio sostenibile a livello globale”.