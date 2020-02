Premiati i vincitori del concorso grafico Best Label 2020 per valorizzare la birra artigianale

Premiati i vincitori del concorso Best Label 2020 dedicato alle eccellenze grafiche della birra artigianale, organizzato da Solobirra, l’area speciale di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza, la fiera italiana leader nel settore dell’ospitalità e della ristorazione al quartiere fieristico di Riva del Garda dal 2 al 5 febbraio 2020.

Tra le 98 etichette originali che si sono sfidate, si è posizionato al primo posto Basile ADV di Andrea Basile che per la birra Boom Stout del birrificio Matti da Legare ha saputo creare un concept forte e originale, con un importante impatto visivo. Il secondo premio è andato alla grafica ceca Jana Benesova per l’etichetta della Richard Sveták del birrificio Richard, mentre il terzo a Dario Frattaruolo per la birra Balena Bianca del Birrificio sul Mare.

La giuria di esperti di design e marketing – composta da Gianpietro Sacchi, Interior Consultancy & Design e Direttore corsi di alta formazione di POLI.design, Chiara Tomasi, Marketing manager di Arconvert Spa / Graphic Designer e Visual Artist, e Laura Menichelli, Creative director, Designer & Professor – nel selezionare le etichette con il design più creativo e originale ha valutato tutte le caratteristiche che consentono al prodotto di distinguersi rendendolo unico e riconoscibile, e ha scelto di assegnare anche 7 menzioni speciali alle categorie millennials, graphic research & composition, originality, logo & naming, illustration, best printing e brand identity.

Le iscrizioni da parte di birrifici artigianali, beer firm, brewery rent e brew pub, oltre a studi grafici, agenzie di pubblicità, progettisti ed etichettifici sono arrivate non solo da tutta Italia ma anche da oltre confine, con la presenza di diversi studi grafici di Croazia, Repubblica Ceca e Svizzera.

Le premiazioni si sono tenute domenica 2 febbraio 2020, giornata di apertura di Hospitality 2020, al quartiere fieristico di Riva del Garda. Le birre vincitrici sono esposte nei quattro giorni di fiera nell’area speciale Solobirra (padiglione B4) che si conferma punto di riferimento per il mondo della birra artigianale https://hosp-itality.it/it/SoloBirra

TUTTI I VINCITORI DEL CONCORSO BEST LABEL 2020

1° Classificato

Basile ADV di Andrea Basile per Boom Stout del birrificio Matti da Legare

Un concept forte ed originale, di grande impatto visivo, una composizione grafica accurata ed efficace, il collarino innovativo aggiunge valore al prodotto.

2° Classificato

Jana Benesova per Richard Sveták del birrificio Richard

Un progetto accurato sotto tutti i punti di vista con un concept forte e legato al territorio. Particolare attenzione al dettaglio.

3° Classificato

Dario Frattaruolo per Balena Bianca del Birrificio sul Mare

Concept e segno grafico originali, forte coerenza segnica tra tutte le declinazioni prodotto. Illustrazioni accurate e palette cromatica raffinata ed innovativa. Buona la scelta della carta che valorizza l’illustrazione.

Menzione Millennials

Etichettificio Multi-Color Italia per Surfing I.P.A. e Power Hop del birrificio Hordeum s.r.l. Società Agricola

Linguaggio Grafico molto attuale e ironico che strizza furbamente l’occhio ai Millennials.

Menzione Graphic Research & Composition

Sebastiano Nabissi per Road 77 del birrificio Mastio

Composizione grafica articolata ed equilibrata. Interessante ricerca grafica a partire da un’opera d’arte, efficace uso di materiale soft touch su etichetta fasciante per un’esperienza tattile.

Menzione Brand Identity

Dario Frattaruolo per Libeccia, Raganella, Balena Bianca, Lampara, Manta, Granchio Nero, Granchio Bianco del Birrificio sul Mare

Identità visiva forte e riconoscibile grazie ad una efficace declinazione della linea prodotti e alla forte coerenza tra segno illustrato e composizione grafica.

Menzione Originality

Birrificio Zmajska Pivovara d.o.o. per Cyclone

Accattivante fustella dell’etichetta, ben collegata al layout grafico lettering fuori dagli schemi. Accurata attenzione al dettaglio, personalizzazione del tappo che valorizza il brand.

Menzione Logo & Naming

Mario Žerjav per Zorniak, Katapult, Bijelo, Ringišpil, Tàman Táman, Cvrkut, Blagoslov, Krampus del birrificio Primarius Craft Pivovara

Naming accattivante, efficacemente raccontato da un logo sintetico e coerente con il brand. Ricercatadeclinazione dei naming delle diverse tipologie di birra, forte legame con il territorio.

Menzione Illustration

Enrico Chiaradia per Exclusive Selection Venezia di Zago Birrificio

Interessante segno grafico, efficace la palette cromatica che richiamano il territorio. Originale utilizzo della vernice fluo, che nobilita ben si adatta all’atmosfera dei locali.

Menzione Best Printing

Gaia Beltrame per Primo Mosto, Mosto Rosso, Mosto Amaro del birrificio MostoItaliano

Elevata attenzione al dettaglio, grande cura del particolare nelle nobilitazioni in rilievo che ben si armonizzano con il resto dell’etichetta.