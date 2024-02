L’azienda di Voghera è specializzata nella progettazione e costruzione di macchine per il settore dell’imballaggio industriale dal 1992. Robipack offre monta clichè per la flessografia, magazzini automatici per lo stoccaggio delle maniche, ribobinatrici per film plastici e carta e altre macchine personalizzate progettate e costruite su specifiche richieste dei clienti finali.

A questo proposito Giampaolo De Grandi, fondatore dell’azienda, ci spiega che “Robipack è presente sul mercato da 32 anni, quindi la nostra presenza nel settore è consolidata e possiamo affermare che è proprio la nostra lunga esperienza che ci permette non solo di fornire macchine personalizzate per il singolo cliente ma anche di rispondere alle esigenze degli stessi costruttori che ci chiedono consulenze e progettazioni personalizzate, soprattutto per le macchine flexo, ovviamente in questo caso ci fermiamo al progetto perché sarà il costruttore di macchine che lo realizzerà”.

Il target di Robipack sono tutti gli operatori che lavorano nel settore della trasformazione, dall’automazione alle macchine più specifiche, come le macchine da stampa e le ribobinatrici, avvolgitori e svolgitori per film plastico e carta.

Robipack è un’azienda famigliare con pochi dipendenti ma molti collaboratori esterni che prestano la loro opera a progetto o a seconda della reale necessità, e questa dimensione “ci va benissimo, perché grazie al fatto che siamo piccoli riusciamo a essere flessibili ma precisi ed efficienti in quello che facciamo, in un anno riusciamo a costruire circa cinque macchine, e siamo molto soddisfatti perché offriamo al mercato prodotti con elevata tecnologia a un prezzo contenuto”, afferma Giampaolo.

Le tante installazioni in Europa, Africa, America del Nord e America del Sud, Asia, dimostrano che Robipack è in grado di affrontare un mercato internazionale e di essere competitiva.

Una ribobinatrice con cambio automatico della carta senza adesivi e ad elevata velocità

Si tratta del modello STIM BA 38 1200 180, completamente nuovo che Robipack ha sviluppato in base alle richieste dei clienti, che avevano bisogno di una macchina con elevate prestazioni, tecnologicamente avanzata, rapida, sicura e compatta.

“Grazie ai nostri bassi costi di esercizio riusciamo a produrre macchine di questo livello tecnologico a un costo inferiore che però soddisfano le esigenze dei clienti e la nuova ribobinatrice ha delle caratteristiche assolutamente esclusive come il sistema di taglio e cambio automatico del materiale in avvolgimento senza adesivi fino alla velocità di 300 m/min, perché oggi i clienti hanno bisogno di semplicità d’uso e produttività e questa macchina fa davvero quello che dice: un nostro cliente con una macchina manuale produceva una bobina in un minuto, con la STIM BA 38 1200 180 riesce a produrne tre”, afferma con orgoglio Giampaolo.

Ecco nel dettaglio le caratteristiche e i vantaggi della ribobinatrice STIM BA 38 1200 180 rispetto ad altre presenti sul mercato: avvolgitore e svolgitore di tipo shaft-less; produzione di diversi formati, larghezza minima 300 mm – larghezza massima 1200 mm, grazie a spalle avvolgitore regolabili in larghezza per adattare la macchina al formato richiesto e grazie ad apposite teste di taglio; tramoggia per la presa automatica delle anime di cartone; sistema di taglio e cambio automatico del materiale in avvolgimento senza adesivi fino alla velocità di 300 m/min; possibilità di svolgere il materiale in front e/o reverse.

Le bobine avvolte possono variare da un minimo di 30 m a un massimo di 300 m in base allo spessore del materiale in lavorazione. La macchina è dotata di sistema elettrico DC-BUS che permette di recuperare l’energia prodotta dallo svolgitore durante la frenatura ed inserirla in rete così da diminuire e contenere il consumo energetico totale. Tutte le macchine Robipack vengono progettate e costruite osservando i criteri necessari per ottenere i benefici Industria 4.0.