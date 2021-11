Le soluzioni per la catena del freddo riciclabili on demand WrapPak® assicurano la protezione termica fino a 48 ore per la consegna di alimenti per l’e-commerce.

Ranpak Holdings Corp, leader mondiale nella produzione di soluzioni di imballaggio ecosostenibili a base di carta per e-commerce ed aziende di fornitura industriali, presenta una gamma di prodotti e servizi concepiti per soddisfare i trend attuali nel mercato della catena del freddo.

Nel mercato degli imballaggi destinati alla catena del freddo è prevista una crescita del 19,4% dal 2020 al 2027[1]. Per soddisfare la domanda crescente, Ranpak fornisce ai clienti tutta una serie di soluzioni a base di carta per la protezione termica convenienti e sostenibili. La famiglia di prodotti Ranpak WrapPak® Protector rappresenta la scelta ideale per le imprese alimentari che spediscono prodotti refrigerati, surgelati e a temperatura ambiente che richiedono il mantenimento di diverse condizioni termiche per periodi prolungati. Le soluzioni di imballaggio a base di carta di Ranpak sono riciclabili on demand, più convenienti e sostenibili rispetto agli imballaggi con le tradizionali scatole in polistirolo e altri materiali a base di plastica.

“Il mercato dell’e-commerce di cibi e bevande in Europa ha registrato una crescita esponenziale, con i clienti che hanno sperimentato tutta la comodità delle ordinazioni di alimenti online durante la pandemia”, ha affermato Anne de Rouw, Business Development Manager Cold Chain Europe. “Ne sono esempi i piatti pronti, la consegna della spesa a domicilio e le specialità gastronomiche. Di fatto, si prevede che entro il 2025 il 21% del settore food & beverage totale sarà ordinato attraverso l’e-commerce[2]. Nel contempo, i consumatori cercano soluzioni sostenibili per gli imballaggi e vivono un’esperienza di “unboxing” tutt’altro che positiva quando aprono una scatola piena di plastica come materiale di imballaggio. Proprio per questo Ranpak ha dedicato grande attenzione a WrapPak® Protector, la soluzione di imballaggio per la catena del freddo che utilizza cuscinetti di carta ondulata come imbottitura termica.”

de Rouw ha rilevato che, oltre ai vantaggi offerti dalla funzionalità e sostenibilità delle soluzioni per la catena del freddo di Ranpak, le imprese alimentari giovano anche di un ingombro minore nei magazzini, aggiungendo che “Un solo pallet di carta WrapPak® consente l’imballaggio di una quantità di prodotti equivalente a 24 pallet di scatole in polistirolo per la catena del freddo!” Ranpak fornisce sia i converter, sia la carta per imbottitura WrapPak® Protector necessari per generare cuscinetti di carta ondulata, consentendo così agli utenti finali di produrre materiale di imballaggio su richiesta.

Ranpak WrapPak® Protector: tutti i dettagli

Gli specialisti di Ranpak collaborano con i clienti per stabilire le configurazioni ideali per l’imballaggio di prodotti specifici, determinando tra l’altro le dimensioni ottimali per le scatole di cartone fustellato più adatte per i cuscinetti di carta ondulata WrapPak® Protector. Inoltre, se necessario, Ranpak può consigliare sacchetti refrigeranti come il materiale a cambiamento di fase (PCM) Recycold. Ranpak Packaging Engineering Services gestisce una “camera climatica”, che consente la conduzione di test termici, sviluppando soluzioni personalizzate per i clienti. WrapPak® è una carta Kraft non rivestita, riciclabile al 100%, rinnovabile e biodegradabile, resistente all’umidità. Come tutte le soluzioni di imballaggio a base di carta di Ranpak, l’imbottitura WrapPak® Protector è realizzata con materiali certificati FSC®.

Le soluzioni WrapPak® Protector sono ideali per prodotti come caramelle e cioccolato, che richiedono un ambiente a temperatura controllata, ma anche alimenti come carne, prodotti ittici, latticini, succhi e dessert, che richiedono la conservazione refrigerata e, infine, i surgelati, che devono essere mantenuti al massimo a 0 gradi Celsius. Taartenwinkel.nl è una pasticceria olandese che si avvale di WrapPak® Protector e produce fino a 400 dolci al giorno. WrapPak® Protector assicura 24 ore di protezione termica ai loro prodotti. I dolci confezionati vengono ritirati alle 21.00 e consegnati il giorno dopo. L’imballaggio termico di Ranpak protegge le torte, oltre a offrire al destinatario un’eccellente esperienza di disimballo.

[1] Cold Chain Packaging Market Size, Share & Trends Analysis Report (Relazione analitica del mercato degli imballaggi per la catena del freddo: dimensioni, quote e tendenze), pubblicato da Grand View Research nel settembre 2020

[2] Food And Beverages E-Commerce Global Market Report 2021 (Relazione sul mercato globale dell’e-commerce di cibi e bevande), pubblicato da The Business Research Company