Dell’enorme successo dell’ultima edizione del BestInFlexo e FlexoDay 2021 abbiamo già raccontato la scorsa settimana, e ora a una settimana dalla chiusura dei due eventi è tempo di bilancio per lo staff di Atif, già proiettato ai prossimi FTA Europe Diamond Awards.

A proposito della cerimonia di premiazione che ha visto consacrare i vincitori dei due ultimi concorsi, 2020 e 2021, il Direttore di ATIF Monica Scorzino ci spiega le ragioni di questa scelta: “Non abbiamo volutamente scelto di premiare le aziende concorrenti all’edizione 2020 in modalità online, come hanno fatto altre associazioni consorelle di Fta Europe, perché partecipare e vivere l’emozione delle nomination è qualcosa che non si può trasmettere digitalmente. E ci siamo resi conto di quanto l’appuntamento sia mancato agli addetti ai lavori. Quest’anno è stato particolarmente complesso organizzare la premiazione di due concorsi: ben 28 categorie da premiare con l’aggiunta delle procedure di sicurezza anti covid, ma siamo stati supportati dall’entusiasmo con cui i partecipanti hanno aderito alla manifestazione. Ora l’appuntamento è con la Champions League della flexo, ovvero gli Fta Europe Diamond Awards che vedranno la premiazione dei migliori in Europa il 5 maggio a Milano. Giochiamo in casa, speriamo di conseguire altri importanti successi”, conclude Scorzino.

“Oltre al supporto del mercato, il successo di queste manifestazioni è soprattutto il risultato del lavoro di una grande squadra”, aggiunge Marco Gambardella, Presidente di ATIF, “una squadra che vede tutti impegnati in prima linea, dalla struttura, ai componenti il Consiglio direttivo, ai Soci che volontariamente dedicano tempo e impegno al lavoro dei comitati che alimentano il motore associativo.

Non ci siamo mai fermati e proprio al FlexoDay 2021 abbiamo portato il risultato tangibile del nostro lavoro, dal Doc 16 sui retini, distribuito all’evento, al Doc 17 “Dalla offset alla flexo su cartone ondulato”, egregiamente illustrato da Gerardo Budetti coordinatore del Comitato tecnico, al Doc 15 “Pronti per la stampa?”, che, Caterina De Gaetano, componente il gruppo di lavoro sul documento, ha presentato in tandem con il vice presidente Massimo Radice. E voglio ricordare anche i soci Atif che con il loro supporto agli eventi ci consentono di mettere in campo importanti risorse per rendere le nostre manifestazioni sempre più speciali e partecipate. Un lavoro di squadra, appunto, ma una squadra sempre aperta a tutti i nuovi giocatori che volessero scendere in campo con noi”, conclude Gambardella.

Il Flexo Day non ha potuto quest’anno accogliere tutti gli interessati per le limitazioni alla capienza imposte dalle procedure anti covid. Un centinaio di utenti ha però potuto assistere al convegno tramite la diretta streaming che Atif ha messo a disposizione. La registrazione dell’evento è ora disponibile sul canale YouTube di Atif cui si può accedere direttamente da questo link: REGISTRAZIONE FLEXO DAY 2021

Mentre le classifiche dei concorsi Bestinflexo 2020 e 2021 possono essere scaricate a questo link.