Prodotta la 1000a unità flexo Labelmaster

Il team di assemblaggio delle unità di stampa nel padiglione 11 della sede di Wiesloch Walldorf ha raggiunto un’importante pietra miliare a febbraio, producendo la millesima unità di stampa flessografica per una Gallus Labelmaster e consegnandola a Langgöns per il montaggio finale. Lanciata nell’autunno 2016, la Gallus Labelmaster è il bestseller per la stampa convenzionale di etichette nel portafoglio Gallus. Circa 170 sistemi sono già stati installati in tutto il mondo.

Sono state vendute configurazioni di macchine che vanno da 2 a 15 unità di stampa flessografica.