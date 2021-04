Multi Import distributore esclusivo per l’Italia delle linee BOX e ATHOS di APR Solutions

Si conferma l’impegno del Gruppo Multi Import nell’innovazione in ambito packaging e finishing con la distribuzione in esclusiva delle linee BOX e ATHOS di APR Solutions: le macchine piega-incolla e quelle per l’applicazione di tutti i tipi di biadesivo su vari supporti.

Multi Import, distributore e rivenditore di soluzioni e sistemi per l’Industria grafica e l’end packaging, ha annunciato un accordo di distribuzione esclusiva con APR Solutions, costruttore italiano di applicatori di biadesivo, macchine piega-incolla per produzione di buste, astucci e scatole.

Linea BOX: Macchine piega-incolla completamente modulari per la finitura di astucci lineari, auto-formanti e a fondo automatico.

Linea ATHOS: Macchine per l’applicazione di tutti i tipi di biadesivo su vari supporti: carta, cartone, buste, profili, legno e alluminio.

Entrambe le linee sono “Industria 4.0 Ready”

“Diamo il benvenuto a APR Solutions nella nostra rete di fornitori ad alto valore aggiunto, dove oltre venti partner esclusivi a livello internazionale contribuiscono con i loro prodotti dalle funzionalità uniche e la loro leadership di mercato alla strategia di crescita di Multi Import. Siamo impegnati anche con APR Solutions a costruire un business efficace e di lungo termine”, afferma Mario Cosattini Managing Director di Multi Import.

“Il mercato del packaging è in crescita, la produzione segna una crescita pari a +2,4% e il fatturato al +2,6% secondo i dati rilasciati recentemente dall’Istituto Italiano Imballaggio. Prospettive confortanti quindi anche per il settore della produzione di macchine per la finitura delle confezioni e degli imballaggi”, prosegue Mario Cosattini.

“Questa partnership è importante per noi. Multi Import dà prova da oltre 60 anni di affidabilità e competenza mettendo in campo una forza commerciale in grado di coprire l’intero territorio nazionale”, ha commentato Riccardo Virgilio fondatore di APR Solutions che poi conclude: “L’assistenza tecnica veloce e risolutiva, completa le qualità che contraddistinguono da sempre Multi Import”.