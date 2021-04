Konica Minolta ripensa alle possibilità della Stampa Professionale a Virtual Drupa 2021

Konica Minolta ripensa alle possibilità della Stampa Professionale insieme ai suoi partner e clienti a Virtual DRUPA dal 20 al 23 aprile 2021. La multinazionale giapponese condividerà la sua esperienza e visione relativamente alle tecnologie per Stampa Commerciale, Stampa Industriale, Nobilitazione e Realtà Aumentata.

Ridefinire i limiti e alzare l’asticella: questi gli obiettivi della partecipazione a Virtual DRUPA per Konica Minolta, che avrà un proprio showroom online e terrà una serie di sessioni web LIVE. Il gap tra le innovazioni tecnologiche del mondo digitale in continua evoluzione e i punti di forza ed i valori della Stampa saranno le aree chiave su cui l’azienda si concentrerà nei 4 giorni di fiera. Konica Minolta invita quindi i suoi clienti a prendere ispirazione e partecipare alle sue sessioni web sul futuro della stampa e sulle nuove opportunità di business. L’obiettivo principale sarà proprio quello di aiutare i clienti nella loro trasformazione digitale. Le sessioni web offriranno una panoramica completa delle innovazioni di Konica Minolta relative a tecnologia digitale, automazione, efficientamento dei flussi di lavoro, servizi di marketing e supporti per far crescere le attività. I sistemi hardware e software avanzati di Konica Minolta sono perfettamente collegati per fornire un’automazione completa e supportare un lavoro più efficiente dall’ordine iniziale a prodotto finito. Questo concetto si collega al web-to-print e al software AccurioPro Flux, ma anche alla sala controllo stampa con Dashboard di AccurioPro e i nuovi dispositivi della serie AccurioPress C4080 e C14000. Gli interessati possono partecipare ad una sessione dedicata il 21 aprile alle ore 10.40. Inoltre, la possibilità di ampliare il proprio business aprendosi a nuovi mercati ben si sposa con la gamma di sistemi di nobilitazione MGI, l’inkjet UV di AccuioJet KM-1e e la sofisticata tecnologia di finitura laser digitale di Motioncutter. Su questi temi sono in programma tre sessioni distinte il 22 e il 23 aprile. Infine, la macchina da stampa per etichette a toner AccurioLabel 230, che conta oltre 700 installazioni in tutto il mondo, sarà sotto i riflettori insieme al nuovo arrivato sistema di stampa per imballaggi a cartone ondulato PKG-675i in una sessione il 23 aprile alle ore 11.20.