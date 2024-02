Pro-Gest, il più importante gruppo cartario italiano, si conferma in prima linea nel percorso di transizione ecologica, in termini di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore del packaging. Protagonista anche quest’anno a Fruit Logistica, salone leader per il commercio globale dei prodotti ortofrutticoli che si svolgerà dal 7 al 9 febbraio a Berlino, Pro-Gest presenta le nuove soluzioni nel mercato del cartone ondulato, settore verso il quale si sta orientando la produzione grazie al suo impatto ambientale ridotto. Con un fatturato di oltre 4 miliardi di euro e 8 miliardi di metri quadri prodotti nel 2022, il nostro Paese si attesta come il secondo produttore di cartone ondulato in Europa, a conferma della stabilità del comparto.

La sensibilità crescente verso l’economia circolare e la tutela dell’ambiente, soprattutto nel settore ortofrutticolo, ha spinto l’industria a cercare materiali sostitutivi alla plastica. In questo ambito, i prodotti Pro-Gest si distinguono per l’attenzione ai dettagli, con particolare enfasi sui piccoli imballi monoprodotto, come il cofanetto per meloni o per le zucche sviluppato quest’anno, al fine di offrire prodotti di elevata qualità. Pro-Gest, inoltre, ha studiato una serie di carte idrorepellenti con ottime performance a contatto con l’acqua, adatte a usi diversificati per prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di umidità.

Pro-Gest, grazie alla filiera integrata che inizia con la produzione di carta nelle cartiere, emerge come un pioniere nella ricerca di soluzioni sostenibili di alta qualità. I suoi imballi, in grado di rispondere a specifiche caratteristiche come la resistenza all’umidità e la capacità di affrontare sbalzi di temperatura, possono essere stampati fino a sei colori, in piccole e grandi dimensioni, grazie a linee produttive all’avanguardia e a controlli computerizzati.

Benedetta Zago, Direttore Generale Gruppo Pro-Gest e Responsabile del mercato ortofrutta, ha commentato: “Il nostro impegno nella ricerca di soluzioni sostenibili e di alta qualità si riflette nei nostri prodotti. Essere presenti anche quest’anno a Fruit Logistica, vetrina internazionale per i nostri articoli, ci consente di mostrare le nostre ultime innovazioni nel settore del cartone ondulato per ortofrutta e di rafforzare il nostro contatto con la clientela globale come punto di riferimento nel percorso di transizione ecologica nel mondo del packaging e dell’ortofrutta. Siamo entusiasti di condividere la nostra visione e di dimostrare come l’innovazione sostenibile possa guidare il futuro del packaging alimentare”.