Zünd: nuova filiale in Brasile

Zünd Systemtechnik AG si avvicina ancora di più ai suoi clienti brasiliani. Dall’inizio del 2024 Zünd ha acquisito il suo partner commerciale di lunga data BG Soluções Tecnológicas.

Dall’inizio del 2024, BG Soluções Tecnológicas è una società affiliata al 100% di Zünd Systemtechnik AG e ora opera con il nome Zund Brasil. BG Soluções Tecnológicas è stata fondata nel 1981 da Sergio e Paulo Guerra e dal 1990 è partner ufficiale di vendita e assistenza di Zünd Systemtechnik AG.

Zund Brasil sta trasferendo la propria sede da Porto Alegre a San Paolo. Con oltre 12 milioni di abitanti, San Paolo è la città più grande del Brasile e il più grande polo industriale dell’America Latina. Uno showroom dedicato consentirà ai clienti e alle parti interessate di sperimentare in prima persona le numerose possibilità della tecnologia d Zünd per il taglio digitale. I 10 dipendenti sono esperti comprovati in consulenza, formazione, installazione e assistenza. Cristiano Guerra, seconda generazione del fondatore di BG, ricopre il ruolo di CEO di Zund Brasil. Con la nuova filiale, Zünd può espandersi ulteriormente in America Latina e sfruttare appieno il significativo potenziale di mercato.

Oliver Zünd, CEO di Zünd Systemtechnik AG: “siamo molto lieti di dare il benvenuto a Zund Brasil nel nostro gruppo globale di aziende. Lavorare a stretto contatto con la nostra nuova filiale ci consentirà di rafforzare ulteriormente la nostra attività in Brasile e di espandere la nostra base di clienti. Sono convinto che continueremo a essere in grado di fornire ai nostri clienti brasiliani il miglior servizio possibile a lungo termine. Le risorse a nostra disposizione e la vasta esperienza della nostra nuova filiale ci consentiranno di crescere ulteriormente e continuare a ottimizzare il nostro supporto clienti”.