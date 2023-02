Da decenni, Printer Trento è uno dei maggiori e più moderni produttori di libri dell’Europa centrale. Su cinque macchine Rapida di grande formato di Koenig & Bauer vengono stampati 15 milioni di libri all’anno. Oltre 150 collaboratori, nelle due tipografie, nella legatoria e nel centro logistico, lavorano per rinomate case editrici nazionali ed estere.

Il titolare Dario Martinelli e il suo team investono regolarmente in tecnologia per ottenere prestazioni elevate e tempi di produzione più brevi possibili. L’ultima macchina da stampa Rapida 164 è entrata in funzione alla fine del 2020. Per garantire una qualità di stampa costante e totale, l’intero parco macchine è dotato della tecnologia di misurazione e regolazione dinamica di Koenig & Bauer. L’obiettivo è quello di ridurre in modo significativo gli scarti di stampa e limitare notevolmente i tempi di avviamento tra i singoli ordini di stampa.

Monitoraggio per esperti per dati aggiuntivi sulla regolazione dell’inchiostro

Per soddisfare le crescenti esigenze di qualità degli editori, Printer Trento sperimenta e investe costantemente in tecnologie innovative – ultima fra le tante quella per la regolazione dell’inchiostro. Dalla primavera, l’azienda sta testando sulle sue macchine da stampa il monitoraggio per esperti di Koenig & Bauer, che visualizza un colpo d’occhio su uno schermo separato – in questo caso su un tavolo di controllo dei colori accanto alla postazione di controllo della Rapida 164 – tutti i valori cromatici misurati da QualiTronic nel processo inline. Nel dettaglio ecco i valori misurati:

Delta E visivo: visualizzazione immediata della differenza fra un foglio stampato e il successivo, misurato con la strumentazione inline

Valori di dot gain nelle percentuali 40 e 80 in vari punti di lettura

Traffic Lights, che indicano a colpo d’occhio se i valori cromatici sono riprodotti esattamente

Set densitometrico base e valori minimi e massimi rispetto al set

Grafico tratteggiato del profilo colore del foglio precedente, per valutare la dinamica della correzione cromatica in atto

Cockpit Qualità del Colore opzionale

Printer Trento effettua l’armonizzazione dei colori sulle macchine da stampa grazie a tecnici interni ma molto spesso anche con i clienti. Per questo motivo, l’azienda dispone di un tavolo di controllo dei colori accanto alla postazione di controllo (ErgoTronic ColorControl), che è strutturata come un complesso cockpit per la qualità dei colori.

È possibile anche un monitor aggiuntivo sulla postazione di controllo delle macchine Rapida. Indipendentemente dall’opzione di installazione selezionata, il monitoraggio per esperti offre i seguenti vantaggi:

Informazioni sui colori notevolmente ampliate e direttamente visibili senza ulteriori clic del mouse

Assistenza visiva all’operatore durante la stampa grazie a una semplice visualizzazione tramite Traffic Lights (sistema a semaforo)

Possibilità di discutere la qualità del colore anche con gruppi più numerosi senza bloccare la centrale di controllo

Questa tipologia di monitoraggio si rivolge principalmente agli stampatori che lavorano con elevati standard qualitativi, come è richiesto, ad esempio, nella produzione di libri illustrati nel settore dell’arte e dell’architettura. È un’opzione perfetta per determinare e valutare a colpo d’occhio informazioni cromatiche riguardanti l’immagine.