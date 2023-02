CELAB-Europa lancia un nuovo hub web per riciclatori di liner

CELAB-Europe, rete di collaborazione di tutta la filiera delle etichette autoadesive, ha annunciato il lancio del loro nuovo sito web che include una mappa interattiva con l’elenco dei riciclatori di liner in Europa. Oltre ai brand owners e ad altri utilizzatori di etichette in generale, in particolare i gestori dei rifiuti e i rappresentanti HSEQ degli impianti di produzione, è il pubblico il principale destinatario di queste informazioni utili al riciclo.

“I rifiuti di liner sono prodotti di scarto dell’industria delle etichette autoadesive. Il liner è una parte integrante dell’etichetta autoadesiva che garantisce la produzione e l’applicazione efficiente delle etichette. Questi sono materiali preziosi che devono tornare nel ciclo di vita produttivo. Con il supporto di professionisti interni ed esterni all’industria, CELAB-Europe ha validato un numero di fornitori di soluzioni per la raccolta e/o il riciclo di liner usati in Europa”, dice Ophélie Gourdou, coordinatore del progetto per CELAB-Europe.

Il focus è principalmente sui riciclatori di liner in carta, ma in futuro si prevede che i riciclatori di altri materiali come liner in PET (Polietilentereftalato) e matrici basati su carta e film aumenteranno, poiché la mappa verrà aggiornata regolarmente. I riciclatori che non sono ancora elencati possono utilizzare il sito web per contattare CELAB-Europe per entrare nel processo di qualificazione.

Visita la pagina appena lanciata per trovare maggiori informazioni sui materiali liner e matrici e su come possono essere riciclati.