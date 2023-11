Premium partner e partner del marchio Mater-Bi®

In uno scenario globale caratterizzato da dinamiche geopolitiche altamente impredicibili e dagli effetti potenzialmente devastanti, inflazione e/o recessione, impoverimento complessivo, disastri ambientali e climatici, cambiamenti repentini delle abitudini di consumo, Novamont imprime una svolta alla sua politica di canale con l’obiettivo di aiutare i clienti partner ad affrontare tali complessità e vincere le sfide del mercato anche grazie al valore del marchio Mater-Bi®. I clienti italiani a oggi licenziatari del marchio Mater-Bi® – 23 aziende in totale – vengono suddivisi in Premium Partner e Partner.

La categoria dei Premium Partner, ossia le aziende che hanno sottoscritto l’accordo per l’uso esclusivo del Mater-Bi® su tutte le applicazioni compostabili da loro prodotte, oltre a disporre di un sistema di tracciabilità del processo dalla materia prima al manufatto e del calcolo della carbon footprint dell’intera filiera produttiva, possono accedere in modalità privilegiata un ente certificatore in grado di rilasciare in tempi molto contenuti la relativa certificazione della carbon footprint e sono parte attiva di un programma di marketing e di formazione dedicato.

Aziende Premium Partner:

Ceplast S.p.A.

Ecozema S.r.l. – Società Benefit

Flessobags S.r.l.

Ilip S.r.l.

Industria Plastica Toscana Soc. Cooperativa

Joeplast S.p.A.

Lpm Group S.p.A.

Peter Pan Plast S.r.l.

Polycart S.p.A.

Re.Ma. Plast S.r.l.

Sacme S.p.A.

Tecnosac S.r.l.

Virosac S.r.l.

La categoria Partner, invece, comprende le aziende licenziatarie del marchio Mater-Bi® che si impegnano a realizzare con il Mater-Bi® la quota prevalente del loro fatturato nel comparto dei compostabili. Per loro Novamont mette a disposizione il calcolo della carbon footprint dell’intera filiera produttiva.

Aziende Partner:

2C S.r.l.

C.P.B. – Componenti Plastici Biodegradabili S.r.l.

Erreti S.r.l.

Flexopack S.r.l.

Ibi Plast S.r.l.

IMB S.p.A.

I.M.I. – Industria Monouso Italiana S.p.A.

Lady Plastik S.r.l.

Stemaplast S.r.l.

Stereoflex Group S.r.l.