Xaar, gruppo leader nella tecnologia di stampa a getto d’inchiostro, ha lanciato la sua nuova testina di stampa – Xaar Aquinox – che offre affidabilità, creatività e sostenibilità eccezionali per la stampa di fluidi a base d’acqua.

Aquinox è l’ultima novità della piattaforma ImagineX di Xaar e la sua rivoluzionaria tecnologia aQ Power fornisce un approccio radicalmente nuovo al modo in cui i fluidi a base d’acqua vengono eiettati in modo affidabile, offrendo una testina di stampa industriale davvero rivoluzionaria.

L’aQ Power di Xaar è una combinazione di tecnologie all’avanguardia progettate per ottimizzare la durata e la robustezza di Aquinox nella gestione dei fluidi a base d’acqua. Tra questi, un’architettura interna riprogettata, nuovi materiali compatibili con l’acqua in grado di gestire un’ampia gamma di livelli di pH e un nuovo e rivoluzionario sistema di azionamento che consente un’espulsione ottimale delle gocce. Questo, insieme al ricircolo dell’inchiostro della tecnologia TF di Xaar, garantisce ad Aquinox un tempo di apertura degli ugelli significativamente maggiore rispetto alle tipiche testine di stampa a base d’acqua.

La stampa a getto d’inchiostro a base d’acqua non è mai stata così efficace e versatile grazie alle tecnologie uniche di Xaar Aquinox, alle eccezionali velocità di stampa e alla compatibilità con diversi tipi di fluidi a base d’acqua. L’elevata risoluzione nativa di 720 dpi e la frequenza di stampa fino a 48 kHz consentono una posa altamente fluida con la massima produttività. Inoltre, grazie alla tecnologia di posa elevata High Laydown di Xaar, le dimensioni delle gocce sono maggiori, rendendo Aquinox ideale per la stampa di tessuti, substrati altamente assorbenti o rivestimenti a film spesso.

Grazie alla tecnologia Xaar Ultra High Viscosity Technology, Aquinox è in grado di eiettare fluidi con viscosità fino a 100cP. Grazie a una gamma cromatica più ampia e a fluidi con particelle più grandi e più pigmenti per una maggiore opacità, i colori sono più vivaci e i bianchi e i neri più intensi, garantendo che Xaar Aquinox possa dare vita ai più recenti progetti e finiture fantasiosi.

Grazie alla capacità di gestire i più recenti inchiostri acquosi, la Xaar Aquinox non solo garantisce l’impatto e la creatività richiesti, ma aiuta anche gli utenti a garantire il futuro della loro attività in modo più ecologico. La tecnologia di Xaar e la sua architettura a V rovesciata garantiscono un funzionamento molto efficiente dal punto di vista energetico, riducendo la potenza richiesta dalle testine di stampa, dalle stampanti e dagli utenti finali. Inoltre, il tempo di apertura degli ugelli e la latenza migliorati di Aquinox riducono la manutenzione e lo spreco di inchiostro, contribuendo a ridurre al minimo il costo totale di proprietà per gli utenti.

“L’introduzione della Xaar Aquinox, realizzata sulla nostra piattaforma ImagineX, è il nostro lancio di prodotto più significativo degli ultimi anni. Aquinox dimostra il nostro impegno come leader del futuro del getto d’inchiostro verso applicazioni nuove e sempre più sostenibili, e siamo orgogliosi di questa trasformazione rivoluzionaria nella stampa a getto d’inchiostro a base d’acqua”, ha detto John Mills, CEO di Xaar.

Supportata dal robusto e collaudato sistema di alimentazione dell’inchiostro Hydra, con la sua funzionalità “plug and print2 e l’interfaccia utente intuitiva e facile da usare, ogni testina di stampa Xaar Aquinox è facilmente integrabile nelle nuove macchine da stampa.

Aquinox viene fornita con un kit di sviluppo che offre agli OEM tutto ciò di cui hanno bisogno per essere operativi. Questo include il sistema di alimentazione dell’inchiostro e l’elettronica di azionamento della testina di stampa.

Avendo collaborato con i principali sviluppatori e produttori di inchiostri a getto d’inchiostro a base d’acqua per valutare e migliorare rigorosamente le prestazioni, Xaar Aquinox è ugualmente in grado di gestire fluidi e inchiostri a base di coloranti e pigmenti, in un’ampia gamma di applicazioni.

“Aquinox combina perfettamente tutte le tecnologie e le innovazioni collaudate di Xaar in una testina di stampa compatibile con i fluidi a base d’acqua davvero rivoluzionaria e affidabile, che rappresenta un vero e proprio cambiamento nella stampa a getto d’inchiostro a base d’acqua. Dai tessuti alle ceramiche e agli imballaggi, vediamo che Xaar Aquinox apre nuove strade, consentendo nuove applicazioni di stampa a base d’acqua, molte delle quali in precedenza non erano possibili con il getto d’inchiostro. Xaar Aquinox rivoluzionerà la stampa ad acqua, contribuendo a creare un mondo in cui è possibile stampare qualsiasi cosa si riesca ad immaginare”, ha concluso John.