Oppboga Bruk AB fornisce il cartone per la produzione di visiere usa e getta

Oppboga Bruk, fornitore leader di cartone multistrato per cartelli, display e imballaggi, ha iniziato a fornire il proprio prodotto certificato FSC Oppboga Resilient per la produzione di visiere per fornire ulteriore protezione al personale in prima linea negli ospedali e nelle case di cura del Regno Unito.

“Siamo orgogliosi di poter fare la nostra parte nello sforzo di proteggere il personale in prima linea negli ospedali e nelle case di cura”, afferma Andrew Robinson, amministratore delegato di Oppboga Bruk. “Siamo inoltre lieti che, fornendo il cartone, possiamo contribuire a ridurre del 70% la quantità di plastica utilizzata nella produzione delle visiere tradizionali”, sottolinea Robinson.

Di solito, le visiere sono realizzate completamente in plastica. Tuttavia, grazie all’elevata resistenza allo strappo e all’acqua del nostro materiale Oppboga Resilient, la fascia in plastica può essere sostituita e la finestra trasparente può essere realizzata con una plastica più sottile di quella utilizzata normalmente. La fascia è completamente regolabile per adattarsi alla circonferenza della testa di chi lo indossa. C’è anche la possibilità di stampare la visiera qualora gli utenti desiderino trasmettere un messaggio al pubblico.

Le visiere sono prodotte da Swanline Group, il principale commerciante del Regno Unito di materiali a base di fibre, servizi di stampa e trasformazione nei settori degli imballaggi e dei materiali per punto vendita. “Il nostro partner Swanline offre anche grammature più elevate di Oppboga Resilient, perfette per la realizzazione di contenitori con impronta di carbonio neutra per lo smaltimento delle visiere dopo l’uso. Questi contenitori possono essere conservati all’aperto, lontano dalla gente, pronti per la raccolta e l’incenerimento”, spiega Robinson.

Naturalmente, le visiere possono anche essere impiegate durante qualsiasi altra attività che necessiti di proteggere il proprio personale, come produzione o vendita al dettaglio.

L’accreditamento BS EN 166: 2002 o qualsiasi altra norma correlata a questo prodotto non è stato ritenuto essenziale in un momento di bisogno così urgente. Tuttavia, queste visiere sono state sviluppate con la consulenza di professionisti del SSN che hanno identificato i requisiti chiave in fase di progettazione.