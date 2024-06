CITO Italia Srl un partner competente al fianco dei fustellifici in Italia

CITO Italia è un punto di riferimento affidabile sul mercato italiano per prodotti e soluzioni per una fustellatura efficiente. I produttori di fustelle possono attingere da un’ampia gamma di materiali di consumo innovativi e di alta qualità del marchio CITO per fustelle, materiali da estrazione e separazione delle pose.

CITO è una delle aziende leader nel campo della tecnologia di fustellatura. È conosciuta e riconosciuta in tutto il mondo per la sua esperienza, competenza e spirito innovativo. In particolare l’ampio assortimento di materiali da espulsione è diventato un marchio di fabbrica della CITO e stabilisce i parametri di riferimento nel settore. Gli esperti e il team di ricerca e sviluppo collaborano con partner e clienti per ottimizzare e migliorare costantemente il portafoglio prodotti. Di conseguenza, vengono forniti materiali specificatamente adattati alle esigenze e alle crescenti richieste e necessità quotidiane dei clienti. Con l’adesione di CITO a BOBST, anche gli utenti beneficiano di prodotti in cui macchina, attrezzatura e materiali di consumo sono perfettamente abbinati.

Per questo CITO Italia offre in esclusiva le seguenti linee di prodotti:

Fustellatura : materiale da espulsione di altissima qualità con eccellenti proprietà del prodotto. I profili in gomma sono stati appositamente progettati per la tecnologia di fustellatura, sono dotati della tecnologia autoadesiva CITO EasyFix e della codifica a colori. Per processi sicuri ed efficienti, prestazioni più elevate e ottimi risultati

Estrazione: accessori di qualità per un’estrazione dinamica efficiente e affidabile nella fustellatura . Per lo stoccaggio e il trasporto sicuri e per un trasferimento regolare dei fogli attraverso la macchina.

Separazione delle pose: componenti efficaci per la tavola di separazione delle pose superiore e inferiore . Per un montaggio semplice ed economico, un controllo affidabile degli scarti, un impilaggio perfetto e una maggiore prestazione della macchina.

CITO Italia offre non solo prodotti di alta qualità per la costruzione di fustelle, ma anche il supporto tecnico per imparare il loro uso ottimale,i processi più affidabili e una maggiore efficienza. Il GRUPPO CITO lavora in stretta collaborazione con gli specialisti della sede centrale in Germania per fornire un migliore servizio tecnico. L’ultima offerta è la formazione personalizzata presso i fustellifici. Le aziende ricevono informazioni direttamente dagli esperti sulla gamma di prodotti e sulla loro migliore applicazione. I produttori di fustelle possono trarre notevoli vantaggi dalla formazione poiché possono ottimizzare in modo durevole i loro processi e costruire fustelle che stupiranno i loro clienti.