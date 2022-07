La Divisione Vacuum del Gruppo Nordmeccanica ha appena completato con successo l’installazione e l’avviamento di uno dei nuovissimi modelli della gamma di prodotti dell’Azienda. Un Powermet 25P venduto a Nissha Metallizing Solutions e per lo stabilimento di Casalgrasso in Italia. Il metallizzatore sarà utilizzato principalmente per la metallizzazione della carta, a conferma della costante crescita del settore nel consumo di questo substrato. L’applicazione finale per i prodotti metallizzati del nuovo Powermet 25P coprirà le esigenze di una vasta gamma di settori: etichette, imballaggi e imballaggi alimentari in particolare. L’ordine è stato assegnato al Gruppo Nordmeccanica dopo una meticolosa selezione tra diversi fornitori e l’azienda italiana è stata selezionata da AR Metallizing per la tecnologia all’avanguardia e il livello impeccabile raggiunto, caratterizzato dalla puntualità nelle consegne di questi ultimi anni.

“Abbiamo un importante piano di investimenti per nostri 5 stabilimenti. Stiamo aggiornando le nostre macchine e investendo nell’innovazione grazie a nuove macchine per essere in grado di servire tutti i nostri clienti e mercati con una migliore qualità e soluzioni innovative. Stiamo installando due nuovi metallizzatori, uno negli USA e uno nel nostro stabilimento in Italia, tutti con le ultime tecnologie. Quella italiana, disegnata dal Gruppo Nordmeccanica, che permette di aumentare il nostro servizio sul mercato, è appena stata avviata ed è attualmente in produzione con successo. Un fattore chiave è stato la tempistica molto breve per il progetto. Oggi i tempi di accesso alle nuove tecnologie stanno subendo ritardi che non seguono le esigenze del mercato dei clienti. Nissha Metallizing Solutions è riconosciuta come attore chiave a livello globale per la carta metallizzata anche per soluzioni barriera sostenibili. Il Gruppo Nordmeccanica ha portato a termine il progetto in tempo con grande impegno e lavoro da parte del team”, ha detto Giorgio Bosso, CEO di Nissha Metallizing Solutions.

Antonio Cerciello, Presidente del Gruppo Nordmeccanica, ha espresso la sua personale gratitudine per essere stato selezionato: “Uno degli aspetti più importanti di cui io e la mia Azienda siamo particolarmente orgogliosi è di aver saputo creare un format che, nei giorni difficili che tutti stiamo attraversando, ha permesso di servire i nostri clienti con prodotti innovativi consegnati con impeccabile puntualità. Una sfida quasi impossibile per la maggior parte delle aziende in considerazione della carenza di materiali e dei problemi mondiali di trasporto”.

Nissha Metallizing Solutions opera su 5 stabilimenti a livello globale ed è uno dei maggiori attori nel settore della metallizzazione con innovazione e sostenibilità come linee guida dell’azienda. I prodotti Nissha Metallizing Solutions sono riconosciuti per la superiorità nell’aspetto, nella funzionalità e nella facilità di stampa dei cosmetici.