FTA Europe ospiterà i Diamond Awards il 30 maggio 2024 in occasione della prossima Drupa, che avrà luogo a Düsseldorf in Germania.

I vincitori dei premi nazionali per la stampa flessografica tra tutti i membri di FTA Europe parteciperanno ai Diamond Awards per competere a livello europeo. I premi rappresenteranno i migliori stampati flessografici in 14 diverse categorie, inclusa anche una categoria internazionale e, naturalmente, ci sarà anche l’ambitissimo “Best in Show”.

Tenete d’occhio la pagina LinkedIn e il sito web di FTA Europe perché presto saranno annunciati ulteriori dettagli.