Nuova direzione in Koenig & Bauer Flexotecnica

Il Dott. Peter Lechner è stato nominato nuovo Amministratore Delegato di Koenig & Bauer Flexotecnica. Come già programmato, il Dott. Lechner subentra a Christoph Müller che a sua volta diventa Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’azienda. “Il Dott. Lechner vanta una lunga esperienza nel settore degli imballaggi flessibili. Continuerà a portare avanti lo sviluppo positivo di Flexotecnica, in modo da raggiungere i nostri obiettivi ambiziosi,” afferma Christoph Müller, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Flexotecnica e membro della direzione di Koenig & Bauer AG. In passato il Dott. Lechner ha ricoperto posizioni direttive in aziende in Germania, USA e Repubblica Ceca. Negli anni a venire Flexotecnica si concentrerà nello sfruttare al massimo la forte rete di assistenza e vendita di Koenig & Bauer, e nell’espandere ulteriormente il settore degli imballaggi flessibili. La collaborazione tra i diversi settori di Koenig & Bauer ha già dimostrato ampiamente la sua validità.

“I nostri registri ordini sono pieni. Quest’anno entreranno in produzione le macchine che abbiamo venduto in tutto il mondo. E nel settore degli imballaggi flessibili vediamo con soddisfazione un sensibile aumento della domanda della nostra serie Evo”, dice il Dott. Peter Lechner, Amministratore Delegato di Koenig & Bauer Flexotecnica.

Un team forte a Tavazzano

Nel corso degli ultimi 18 mesi le macchine sono state portate a un nuovo livello tecnologico. Adesso procederemo con l’ampliamento della gamma di prodotti. Prevediamo per quest’anno di lanciare una nuova macchina sul mercato. “So che in Flexotecnica abbiamo un forte team. L’obiettivo naturalmente è di sfruttare al massimo le prerogative per poter concretizzare la crescita che abbiamo programmato sul mercato”, sottolinea il Dott. Peter Lechner. La stampa flessografica vanta in tutto il mondo un tasso di crescita media nell’ordine del 5%, e in alcune regioni è perfino superiore. Naturalmente il miglioramento della qualità di stampa, basato sulle fasi di preparazione e sulla tecnologia delle macchine da stampa, svolge un ruolo determinante.