Nuova acquisizione strategica per Fosber

Fosber acquisisce le quote di maggioranza di Tiruña, l’azienda spagnola produttrice di cilindri ondulatori

Fosber, leader internazionale nella progettazione, produzione ed installazione di linee ondulatrici complete, acquisisce le quote di maggioranza di Tiruña.

Il gruppo – la cui sede principale è a Lucca – conferma il periodo positivo e di crescita costante: dopo l’annuncio di diverse assunzioni in vista per il 2019, ecco l’acquisizione di un gruppo spagnolo.

Tiruña Grupo Industrial (Pamplona) e Fosber Group confermano di aver raggiunto un accordo con il quale il gruppo con sede a Lucca diventa proprietario della maggioranza delle azioni della compagnia iberica. Fondato nel 1921, il TGI è composto da Tiruña S.L., Tiruña Francia e Tiruña Brasile.

I termini finanziari dell’accordo non sono ancora stati rivelati, ma questa operazione è un importante sviluppo, che permetterà alle due compagnie di consolidare la loro posizione di leader mondiali nel mercato del cartone ondulato.

Entrambe le parti confermano che le politiche attualmente esistenti, le strutture commerciali e tecniche di Tiruña SL. non subiranno cambiamenti: l’azienda spagnola infatti continuerà ad operare con lo stesso nome, garantendo a tutti i clienti i prodotti e l’assistenza di sempre.

Le due aziende continueranno inoltre a investire in Tiruña Guangdong, lo stabilimento in Cina dove vengono prodotti cilindri ondulatori di alta qualità, commercializzati appositamente per il mercato asiatico. Combinando il know-how della compagnia spagnola con le eccellenti capacità del gruppo italiano nel gestire impianti di produzione in Cina, è facile prevedere che Fosber diventerà rapidamente leader di questi mercati emergenti.

“Le nostre società collaborano da molti anni – dichiara Massimiliano Bianchi, presidente e managing director di Fosber Group – la nostra succursale Fosber America è partner di Tiruña da molti anni. Questa acquisizione riunisce le due società, che condividono una base di clienti comune, consentendo una crescita continua, oltre a garantire l’offerta dei cilindri ondulatori di altissima qualità di cui abbiamo bisogno per la crescente richiesta di macchinari”.

“Si tratta di una mossa strategica eccellente per lo sviluppo di Tiruña, in quanto l’importante crescita negli ultimi cinque anni è in parte da attribuire agli ordini ricevuti da Fosber per la fornitura di cilindri ondulatori destinati al sempre crescente numero di linee complete che Fosber sta installando in tutto il mondo –afferma José M. Guibert, presidente di TGI e direttore generale di Tiruña – Abbiamo acquisito una solida reputazione nel mercato, non solo per la fornitura di prodotti di altissima qualità, ma anche per gli eccezionali livelli di servizio e assistenza tecnica, poiché la soddisfazione dei nostri clienti è al centro della nostra filosofia aziendale”.